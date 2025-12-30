30 de diciembre de 2025 - 18:08

Un chico de 6 años sufrió una descarga eléctrica cuando buscaba una pelota en el techo de su casa

El menor se encontraba en el techo de su casa cuando recibió una descarga eléctrica en Maipú. Fue reanimado en el lugar y trasladado al Hospital Notti.

Un chico de 6 años sufrió una descarga eléctrica y está en terapia intentiva en el Notti

Un chico de 6 años sufrió una descarga eléctrica y está en terapia intentiva en el Notti

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente ocurrió este martes al mediodía en el departamento de Maipú, dejando a un niño de seis años en estado crítico luego de sufrir una descarga eléctrica con un cerco eléctrico en el techo de su casa

Leé además

Unos de los procedimientos realizados en el Este. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Detienen a dos sujetos "especializados" en entraderas nocturnas en Rivadavia y Junín

Por Redacción Policiales
Buscan a una muejr que fue arrastradaa por el caudal de agua en el zanjón de los Ciruelos

Buscan a una mujer que fue arrastrada por el caudal de agua en el zanjón de Los Ciruelos

Por Redacción Policiales

El hecho se registró aproximadamente a las 13:30 en una vivienda situada en la intersección de las calles Padre Vera y Vergara. Según indicaron fuentes policiales, el menor había subido al techo de la propiedad con el objetivo de recuperar una pelota que había caído allí.. En ese contexto, el niño sufrió una potente descarga proveniente de un cerco eléctrico instalado en la vivienda.

Ante la emergencia, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron rápidamente para asistir a la víctima. Los profesionales debieron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, confirmando además que el pequeño presentaba una severa hemorragia pulmonar como consecuencia directa de la electrocución.

Tras una primera intervención, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos lograron estabilizarlo. No obstante, debido a la gravedad de su cuadro clínico, fue derivado posteriormente al Hospital Notti, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

En la escena del accidente trabajaron efectivos de la Unidad de Investigaciones, personal de la Policía Científica y técnicos de la empresa prestataria del servicio eléctrico para realizar los peritajes correspondientes. La causa ha quedado bajo la intervención de la Fiscalía de jurisdicción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen Ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Las Heras deberá pagar una indemnización millonaria a la familia del hombre que murió aplastado durante un Zonda

Por Oscar Guillén
El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri.

El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri

Por Redacción Policiales
La ferretería asaltada en Luján. Foto: Google Street. 

Dos motochorros armados asaltaron una ferretería de Luján

Por Redacción Policiales
Joven motociclista chocó contra un cordón, cayó al asfalto y está grave

Joven motociclista chocó contra un cordón, cayó al asfalto y está grave

Por Redacción Policiales