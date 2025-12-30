Un chico de 6 años sufrió una descarga eléctrica cuando buscaba una pelota en el techo de su casa

El menor se encontraba en el techo de su casa cuando recibió una descarga eléctrica en Maipú. Fue reanimado en el lugar y trasladado al Hospital Notti.

Un trágico accidente ocurrió este martes al mediodía en el departamento de Maipú, dejando a un niño de seis años en estado crítico luego de sufrir una descarga eléctrica con un cerco eléctrico en el techo de su casa

El hecho se registró aproximadamente a las 13:30 en una vivienda situada en la intersección de las calles Padre Vera y Vergara. Según indicaron fuentes policiales, el menor había subido al techo de la propiedad con el objetivo de recuperar una pelota que había caído allí.. En ese contexto, el niño sufrió una potente descarga proveniente de un cerco eléctrico instalado en la vivienda.

Ante la emergencia, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron rápidamente para asistir a la víctima. Los profesionales debieron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, confirmando además que el pequeño presentaba una severa hemorragia pulmonar como consecuencia directa de la electrocución.

Tras una primera intervención, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos lograron estabilizarlo. No obstante, debido a la gravedad de su cuadro clínico, fue derivado posteriormente al Hospital Notti, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.