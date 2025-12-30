Dos motochorros armados asaltaron una ferretería de Luján

Se llevaron dinero y herramientas, tras amenazar a una empleada.

Dos ladrones que se movilizaban en una moto asaltaron ayer una ferretería de Luján y se llevaron dinero y algunas herramientas, tras amenazar con un arma a la empleada.

El atraco se denunció ayer por la tarde, luego de que M. P., una empleada de 46 años, denunciara el robo en la ferretería ubicada en Juan Manuel Fangio al 7900,

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la mujer estaba atendiendo cuando fue sorprendida por dos motochorros que se movilizaban en una moto negra.

Los ladrones entraron al negocio y amenazaron con un arma de fuego a la mujer que les entregó $75.000. Pero los sujetos también optaron por llevarse herramientas, cargando una llave de impacto marca Ingco, dos baterías con valija, una amoladora marca Ingco con dos baterías y un cargador, un destornillador inalámbrico y un teléfono celular marca Xiaomi de color oscuro.