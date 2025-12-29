El impactante robo que sufrió Maravilla Martinez en su complejo deportivo y una decisión inesperada

El complejo deportivo de Adrián Maravilla Martínez , ubicado en el partido de Campana , fue escenario de un robo en la madrugada del domingo, episodio que no solo puso en alerta a la comunidad deportiva, sino que también expuso la estrategia adoptada para enfrentar la situación .

El propio establecimiento identificó a los responsables mediante las grabaciones de seguridad y, en lugar de avanzar de inmediato con una denuncia formal, decidió exigir públicamente la devolución de los objetos sustraídos , a fin de evitar mayores consecuencias judiciales.

La postura del complejo fue divulgada en redes sociales, en donde comunicaron lo siguiente con el fin de evitar una escalada legal: “Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron... los esperamos” .

El delito se cometió entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes accedió al predio por la fuerza . Las cámaras internas registraron a los intrusos desplazándose por las instalaciones y forzando la entrada a la cocina a través de una ventana .

Pocas horas después de que el hecho se viralizara en redes sociales, la policía bonaerense se presentó en el establecimiento para iniciar las tareas de investigación . Las imágenes de los patrulleros recorriendo el predio se sumaron al material difundido en redes, lo que evidenció que, a pesar del llamado al entendimiento y la restitución, la intervención policial ya estaba en marcha.

Los videos muestran cómo los responsables se llevaron elementos de uso cotidiano y clave para el funcionamiento de las actividades deportivas, entre ellos un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y la suma de 1.500.000 pesos en efectivo.

La decisión de visibilizar el episodio y apelar a la restitución voluntaria respondió a la propia historia de vida de Adrián Martínez, quien en reiteradas ocasiones hizo público cómo su pasado marcado por la privación de la libertad influyó en su perspectiva ante situaciones conflictivas.

El atacante suele referirse a ese tramo de su biografía como una enseñanza e intenta, desde su rol, gestionar los conflictos sin recurrir de inmediato a la vía punitiva. De hecho, el mensaje dirigido a los jóvenes que cometieron el robo, lejos de resultar amenazante, buscó prevenir acciones legales y brindar la oportunidad de reparo comunitario.