El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri.

El hecho tuvo lugar el domingo por la tarde. La víctima llevaba una cámara que registró toda la secuencia.

En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales el video de un brutal asalto a punta de pistola en plena Autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central y en plena luz del día. La víctima circulaba en su moto cuando en cuestión de segundos una banda de seis motochorros ejecutó un elaborado robo.

La secuencia que quedó filmado por el conductor identificado como Guillermo se registró el domingo a las 17 cuando volvía de pasar un domingo de descanso. La víctima de 63 años es un aficionado de las motos y es el medio que elige para transportarse.

Lo que era un regreso tranquilo se tornó en de terror en el instante que una moto con dos ocupantes se le puso a delante y a los costados otras dos motos lo flanquearon. Según confesó a Infobae, cree que había una cuarta que lo seguía de atrás como apoyo.

brutal asalto autopista ricchieri En total era seis delincuentes y estaban todos armados. Según se puede apreciar en el video actuaron de manera coordinada y veloz, como si el ataque estuviera estudiado. Uno de los asaltantes lo obligó a detenerse y lo palpó para robarle otros objetos. Allí Guillermo les dijo: "Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada".

Embed #Tapiales En plena Autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central, y cuando la tarde del sofocante domingo todavía ofrecía buena visibilidad, Guillermo volvía en moto tras haber pasado el día en Ezeiza. El trayecto, que parecía transcurrir con normalidad, se convirtió de… pic.twitter.com/qTZIIyyWlo — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 30, 2025 El ladrón agarró la moto mientras manoteaba al motociclista para que se bajara. Una vez sobre el asfalto, la víctima se dio vuelta y se alejó del lugar hasta que fue auxiliado por un automovilista que fue testigo de todo.

"¿Chocaste?", le preguntó el conductor de una Mercedes Benz Sprinter. "No, me afanaron. No sé qué hacer. No sé si me pueden llevar. ¿Me querés alcanzar?", respondió Guillermo en shock. El hombre decidió asistirlo sin dudarlo y lo trasladó hasta una comisaría de la localidad de Tapiales para que realice la denuncia. La investigación la lleva a cabo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando.