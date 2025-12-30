30 de diciembre de 2025 - 13:28

El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri

El hecho tuvo lugar el domingo por la tarde. La víctima llevaba una cámara que registró toda la secuencia.

El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri.

El video viral del brutal asalto a un motociclista en plena Autopista Ricchieri.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales el video de un brutal asalto a punta de pistola en plena Autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central y en plena luz del día. La víctima circulaba en su moto cuando en cuestión de segundos una banda de seis motochorros ejecutó un elaborado robo.

Leé además

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años, habría sido asesinado por menores de 14 y 15 años. 

Brutal crimen en Santa Fe: una adolescente habría entregado a un joven de 15 años para ser asesinado

Por Redacción Policiales
Janet Karina Arotinco Palomino fue atacada cuando volvía de bailar.

Femicidio en La Matanza: cayó el acusado de degollar a una mujer mientras paseaba a su perro

Por Redacción Policiales

La secuencia que quedó filmado por el conductor identificado como Guillermo se registró el domingo a las 17 cuando volvía de pasar un domingo de descanso. La víctima de 63 años es un aficionado de las motos y es el medio que elige para transportarse.

Lo que era un regreso tranquilo se tornó en de terror en el instante que una moto con dos ocupantes se le puso a delante y a los costados otras dos motos lo flanquearon. Según confesó a Infobae, cree que había una cuarta que lo seguía de atrás como apoyo.

brutal asalto autopista ricchieri

En total era seis delincuentes y estaban todos armados. Según se puede apreciar en el video actuaron de manera coordinada y veloz, como si el ataque estuviera estudiado. Uno de los asaltantes lo obligó a detenerse y lo palpó para robarle otros objetos. Allí Guillermo les dijo: "Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada".

Embed

El ladrón agarró la moto mientras manoteaba al motociclista para que se bajara. Una vez sobre el asfalto, la víctima se dio vuelta y se alejó del lugar hasta que fue auxiliado por un automovilista que fue testigo de todo.

"¿Chocaste?", le preguntó el conductor de una Mercedes Benz Sprinter. "No, me afanaron. No sé qué hacer. No sé si me pueden llevar. ¿Me querés alcanzar?", respondió Guillermo en shock. El hombre decidió asistirlo sin dudarlo y lo trasladó hasta una comisaría de la localidad de Tapiales para que realice la denuncia.

La investigación la lleva a cabo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen Ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Las Heras deberá pagar una indemnización millonaria a la familia del hombre que murió aplastado durante un Zonda

Por Oscar Guillén
La ferretería asaltada en Luján. Foto: Google Street. 

Dos motochorros armados asaltaron una ferretería de Luján

Por Redacción Policiales
Joven motociclista chocó contra un cordón, cayó al asfalto y está grave

Joven motociclista chocó contra un cordón, cayó al asfalto y está grave

Por Redacción Policiales
  Imagen ilustrativa / Los Andes

Se incendió un galpón que almacenaba frutos secos en Guaymallén: pérdidas totales

Por Redacción Policiales