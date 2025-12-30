Detienen a dos sujetos "especializados" en entraderas nocturnas en Rivadavia y Junín

En 17 allanamientos realizados en distintos puntos del Este provincial, fueron detenidos dos integrantes de la banda dedicada a realizar entraderas, uno de los cuales sería el líder de la organización, según se informó oficialmente.

Según el ministerio de Seguridad y Justicia los detenidos -cuyos nombres no fueron dados a conocer- actuaban durante la noche, realizando robos violentos en los departamentos de Rivadavia y Junín

Los procedimientos dejaron además varias personas aprehendidas y se secuestraron armas, estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para las investigaciones.

El operativo fue encabezado por personal de la División Sustracción Automotores, Robos y Hurtos de Zona Este, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, en el marco de una causa instruida por la Unidad Fiscal de San Martín.

Una de las armas secuestradas en el Este. / Ministerio de Seguridad y Justicia.

La banda actuaba bajo la modalidad de entraderas: grupos de entre cuatro y cinco sujetos irrumpían armados en domicilios particulares, reducían a familias y casas con adultos mayores y sustraían dinero y teléfonos celulares.

En total, se concretaron ocho medidas judiciales en distintos puntos de San Martín, Junín y Rivadavia, con la participación de más de 30 efectivos, siete movilidades, el apoyo de las Unidades Especiales de Patrullaje (UEP) y Unidad de Vehículo Aéreos No Tripulados (VANT). Como resultado, fueron detenidos dos hombres con antecedentes judiciales y carcelarios, vinculados a varios asaltos ocurridos en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2006054482354770204&partner=&hide_thread=false Con allanamientos simultáneos, la Policía de Mendoza desbarató una banda que irrumpía armada en viviendas de Rivadavia y Junín, incluyendo domicilios de adultos mayores. pic.twitter.com/7wQoNwrOHK — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) December 30, 2025

También se incautaron 229 plantas de cannabis sativa, un frasco con marihuana fraccionada y tres envoltorios con cocaína. Con estos elementos, ambos sujetos quedaron a disposición del magistrado interviniente.

En paralelo, personal policial llevó adelante otras nueve medidas judiciales en los departamentos de San Martín y Junín. Estos procedimientos arrojaron la detención de cinco hombres, vinculados a diversos delitos, y el secuestro de un rifle calibre 22 con mira telescópica, otro rifle calibre 22, 405 municiones calibre 22, diez municiones calibre 22 adicionales y teléfonos celulares.

Todos los detenidos quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la totalidad de los hechos en los que habría participado la banda.