Un chico de 14 años fue a una escuela de Salta con un machete y atacó a sus compañeros: "Los voy a bajar uno por uno"

Un chico de 14 años generó pánico en una escuela secundaria de Salta . El menor ingresó al aula con un machete y atacó a varios compañeros. El adolescente fue reducido por alumnos de otros cursos que no dudaron en auxiliar a los más pequeños. Un día después del episodio, se viralizó un audio donde el agresor amenazaba con prender fuego el colegio. Ocurrió en el Colegio Secundario N 5176 de Villa Esmeralda.

En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver el momento exacto en el que agresor ingresa al aula de 1er año con el machete entre sus manos. En otro video se puede oír a una docente pidiendo ayuda por teléfono, en la conversación la mujer asegura que el niño está con su madre pero que no lo puede frenar. "¡Ay se entró al curso chicos!", se oye gritar a la mujer con desesperación.

Además, se solicitaron al Juzgado Penal Juvenil en turno las medidas de protección, en resguardo de la integridad y seguridad de la víctima y de los alumnos que integran la comunidad educativa del establecimiento en cuestión.

El audio del día después del ataque en la escuela de Salta

Un día después del violento ataque, en los grupos de WhatsApp del colegio comenzó a viralizarse un audio del agresor donde redoblaba la apuesta y amenazaba con prender fuego la escuela.

"No loco. Como ya les dije, eso no tiene perdón. Así que ya no les digo ni cuándo, ni dónde. Lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas loco”, dijo el agresor.

“Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a bajar a uno por uno de ustedes loco. Nadie me dice a mí qué es lo que tengo que hacer”, agregó. Este mensaje generó malestar en la comunidad educativa y pidieron protección para los alumnos y la escuela.