23 de enero de 2026 - 21:32

Un camión municipal fuera de control se estrelló contra un club en Tupungato

Un camión regador sufrió una presunta falla en los frenos mientras circulaba por una zona de pendiente e impactó violentamente contra las instalaciones del Club Juvenil. El chofer quedó internado.

Los Andes | Redacción Sociedad
Un camión regador perteneciente a la flota de la Municipalidad de Tupungato protagonizó un violento accidente que conmocionó a los vecinos del departamento. El vehículo de gran porte circulaba por la calle Belgrano cuando, al parecer, sufrió una falla mecánica en su sistema de frenado.

Fuera de control, el pesado rodado atravesó la rotonda de la calle Correa (conocida como la Rotonda del Trabajador) e impactó primero contra un poste de luz antes de colisionar de lleno contra la estructura del Club Juvenil, ubicado a pocas cuadras del centro.

Como consecuencia del fuerte impacto, el chofer del camión, un hombre de 45 años, resultó herido. Según la información policial y del Ministerio de Seguridad, fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo craneano grave.

Desde el municipio de Tupungato informaron a El Cuco Digital que el trabajador se encuentra en "buen estado de salud" y que se han activado los protocolos habituales para estos casos.

En cuanto a los daños materiales, el choque provocó el derrumbe de un paredón y daños significativos en la infraestructura del club.

Operativo de emergencia

En el lugar del accidente trabajaron activamente efectivos de la Policía de Mendoza, personal municipal y el cuerpo de Bomberos. Actualmente, las autoridades esperan los resultados de las pericias científicas para confirmar si la causa definitiva del siniestro fue la falla mecánica mencionada en las primeras versiones.

