14 de septiembre de 2025 - 17:44

Tunuyán: operadores del 911 salvaron a un hombre que atentaba contra su vida

La intervención del 911 le brindó contención al hombre que quería quitarse la vida. Se trató de un trabajo en conjunto con las movilidades policiales.

Operadores del 911 mantuvieron comunicación constante durante 48 minutos y salvaron una vida.

Operadores del 911 mantuvieron comunicación constante durante 48 minutos y salvaron una vida.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la noche del viernes, un hombre de 48 años que llamó al 911 desde Tunuyán y manifestó su intención de quitarse la vida. Acto seguido, durante 48 minutos, operadores de la Policía de Mendoza mantuvieron comunicación constante con el ciudadano.

Leé además

Un motociclista de 19 años murió en Lavalle tras chocar contra un camión.

Un motociclista de 19 años murió en Lavalle tras chocar contra un camión

Por Redacción Policiales
Desbarataron una banda narco en Mendoza.

Cayeron 8 narcos en Mendoza tras un megaoperativo: nueve allanamientos y un millonario secuestro

Por Redacción Policiales

El procedimiento incluyó la intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de las movilidades policiales, en pos de preservar la vida de la persona. Según informaron desde Prensa del Gobierno de Mendoza, el llamado surgió a la 22.35. En ese momento, el hombre relató problemas con su expareja y expresó su intención de quitarse la vida.

De inmediato, tres operadores mantuvieron un diálogo continuo brindando contención emocional y seguimiento constante hasta la llegada del personal policial. Mientras tanto, una movilidad coordinada por el CEO inició la búsqueda en la zona y localizó al hombre en inmediaciones de calle Carlos Stein s/n.

De acuerdo al reporte oficial, el abordaje se realizó de manera segura, sin que el hombre sufriera lesiones. Siguiendo las directivas del ayudante fiscal de turno, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) evaluó al hombre y constató que se encontraba en buen estado de salud, sin necesidad de ser trasladado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán.

Se accidentó mientras practicaba ciclismo el presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y hay preocupación

Por Gisel Guajardo
Vendía cables robados en las redes sociales y fue detenido en Tunuyán

Tunuyán: detuvieron a un hombre que vendía cables robados a través de redes sociales

Por Redacción Policiales
Escuela Normal de Tunuyán

Reclamo docente por hostigamiento laboral en una escuela de Tunuyán: la respuesta de la DGE

Por Gisel Guajardo
Rosario bajo fuego.

Tragedia: un niño fue asesinado de un balazo en la cara tras discutir con tres hombres

Por Redacción Policiales