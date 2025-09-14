Tunuyán: operadores del 911 salvaron a un hombre que atentaba contra su vida

La intervención del 911 le brindó contención al hombre que quería quitarse la vida. Se trató de un trabajo en conjunto con las movilidades policiales.

En la noche del viernes, un hombre de 48 años que llamó al 911 desde Tunuyán y manifestó su intención de quitarse la vida. Acto seguido, durante 48 minutos, operadores de la Policía de Mendoza mantuvieron comunicación constante con el ciudadano.

El procedimiento incluyó la intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de las movilidades policiales, en pos de preservar la vida de la persona. Según informaron desde Prensa del Gobierno de Mendoza, el llamado surgió a la 22.35. En ese momento, el hombre relató problemas con su expareja y expresó su intención de quitarse la vida.

De inmediato, tres operadores mantuvieron un diálogo continuo brindando contención emocional y seguimiento constante hasta la llegada del personal policial. Mientras tanto, una movilidad coordinada por el CEO inició la búsqueda en la zona y localizó al hombre en inmediaciones de calle Carlos Stein s/n.

De acuerdo al reporte oficial, el abordaje se realizó de manera segura, sin que el hombre sufriera lesiones. Siguiendo las directivas del ayudante fiscal de turno, personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) evaluó al hombre y constató que se encontraba en buen estado de salud, sin necesidad de ser trasladado.