18 de junio de 2026 - 23:22

Tucumán: un militar retirado discutió con su expareja, le disparó a un hombre y se quitó la vida

La situación generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona. Un trapito recibió un disparo en un brazo y las autoridades buscan determinar cómo se desarrollaron los hechos.

Un hombre se quitó la vida tras discutir con su expareja en Tucumán.

Un hombre se quitó la vida tras discutir con su expareja en Tucumán.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave incidente ocurrido este martes en el centro de San Miguel de Tucumán terminó con un hombre herido de bala y otro fallecido. El hecho se registró sobre calle General Paz al 500, en las inmediaciones de los Tribunales provinciales, y es investigado por la Justicia.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el episodio comenzó cuando un exmilitar se encontró con su expareja y ambos mantuvieron una discusión que fue escalando en intensidad.

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Un vecino intervino y recibió un disparo

Según las primeras reconstrucciones, la mujer pidió ayuda durante el altercado y un hombre que se encontraba en la zona cuidando autos intervino para asistirla.

En ese contexto, Carlos Quinteros, de 44 años, recibió un disparo en el brazo izquierdo. Posteriormente, el trapito fue trasladado a un centro de salud y, de acuerdo con la información oficial, se encuentra fuera de peligro.

La situación generó momentos de gran tensión entre vecinos, comerciantes y transeúntes que presenciaron la escena.

La investigación judicial

Minutos después arribó personal policial al lugar. Las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del agresor son materia de investigación.

El fiscal Carlos Sale indicó que se realizarán distintos peritajes para determinar la secuencia de los hechos y verificar aspectos vinculados al arma utilizada y a los disparos efectuados durante el episodio.

“Esperamos que el Equipo Científico de Investigadores Fiscales pueda corroborar las vainas servidas, si hay un solo disparo y si el arma fue disparada efectivamente por la víctima”, señaló el funcionario judicial a medios locales.

La causa continúa bajo investigación mientras los peritos avanzan con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido.

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