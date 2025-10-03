Triple crimen de Florencio Varela, día clave: megaoperativos para el traslado y la declaración de Ozorio

Matías Agustín Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", arribó en anoche tras ser expulsado de Perú. Será trasladado hoy al Polo Judicial de San Justo para que declare por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Este viernes será clave en la investigación del triple crimen narco de Florencio Varela, con la declaración indagatoria de Matías Agustín Ozorio, considerado mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, señalado como instigador de los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Ozorio, de 28 años, arribó en la noche del jueves a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú, donde había sido detenido junto a Pequeño J. Custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y cinco de la Policía Bonaerense, llegó al Aeropuerto de El Palomar a las 23:11 en un avión de la Fuerza Aérea. El vuelo había partido a las 11:00 desde la Argentina, con escalas de carga de combustible en Salta y Lima.

Tras pasar la noche en la Jefatura Departamental de La Matanza, Ozorio será trasladado esta mañana al Polo Judicial de San Justo, donde el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas lo indagará después de las 10:00. Por razones de seguridad, se dispuso un amplio operativo en la zona y se prevén cortes de tránsito para su llegada.

Además, este viernes también se procederá a la apertura de los celulares secuestrados en la causa, dispositivos que, según confirmaron las autoridades, pueden ser desbloqueados sin inconvenientes.