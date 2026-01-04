Tras luchar 5 días por su vida, falleció el niño de 8 años que había sufrido una electrocución en Maipú

El menor permaneció cinco días internado en el hospital Notti tras recibir una descarga eléctrica de alta intensidad. Todo ocurrió cuando el niño intentó recuperar una pelota y tomó contacto con una instalación eléctrica.

Octavio Feriozzi, de 8 años, falleció este domingo y provocó una fuerte conmoción en Maipú. Cabe recordar que el menor permaneció cinco días internado en estado crítico en el hospital Humberto Notti, tras haber sufrido una grave descarga eléctrica en el patio de su vivienda.

El trágico hecho se registró el martes 30 de diciembre, cuando el niño jugaba a la pelota. Según las primeras actuaciones, la pelota cayó sobre el techo de una propiedad lindera y, al intentar recuperarlo, el niño tomó contacto con una instalación eléctrica, recibiendo una descarga de alta intensidad.

Como consecuencia inmediata del impacto eléctrico, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio. Acto seguido se dio aviso a la línea de emergencia para la llegada del personal sanitario.

En ese marco, una bombera voluntaria que vive en la zona, junto a otro vecino, realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), logrando sostener los signos vitales. Minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al menor al hospital Notti.

Una vez en el nosocomio, los médicos constataron una hemorragia pulmonar severa en el menor y lesiones compatibles con electrocución, un cuadro que comprometió de manera extrema su estado general. Pese a la atención médica especializada y a la internación en terapia intensiva, el niño murió este domingo como consecuencia de las graves lesiones sufridas.