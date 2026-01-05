Intentó robar en dos casas, lo detuvieron los vecinos, agredió a policías, se descompensó y murió

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio San Antonio, en Maipú. El hombre, que habría participado de un presunto robo, fue retenido por vecinos, se descompensó durante el procedimiento policial y murió pese a las maniobras de reanimación.

Un hombre falleció en la madrugada de este lunes en Maipú, luego de protagonizar una frenética secuencia: según consta en la denuncia, intentó robar en dos casas de vecinos, se lesionó en su raid por los techos, fue reducido por vecinos y luego murió tras agredir a efectivos.

El episodio se registró alrededor de las 4:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la retención de una persona por parte de vecinos en el barrio San Antonio en la intersección de las calles Ituzaingó y Malvinas Argentinas. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Lorenz constató que el individuo habría ingresado previamente al domicilio de un hombre identificado como S. D. R., de 46 años, quien solicitó auxilio.

Según la información oficial, el sospechoso escapó por los techos de las viviendas e ingresó a otra propiedad del barrio, donde provocó daños en aberturas de vidrio y sufrió diversas lesiones durante la huida. Finalmente, fue contenido por vecinos hasta la llegada del móvil policial.

Durante el procedimiento de traslado con fines de resguardo, el aprehendido —un hombre NN— se resistió, resultando lesionados dos efectivos policiales. Posteriormente, el sujeto se descompensó, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero pese a los esfuerzos, se constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

Por disposición del Ayudante Fiscal intervino la Unidad de Investigaciones Departamental (UID) y Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes. La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.