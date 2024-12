Tras la fuga de 17 presos, echaron al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri echó al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires tras la fuga de 17 presos de la comisaría 9, ubicada en el barrio porteño de Liniers.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad local, Waldo Wolff presentó a las nuevas autoridades: el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor, Carla Mangiameli, se desempeñarán como jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, respectivamente.

“Estos cambios que estamos proponiendo no son solamente en la cúpula, si no también en la plana mayor y que vamos a definir en las próximas horas. Tenemos sobrepoblación, pero eso no quita que tengamos la obligación de preservar a los vecinos. Nos hacemos cargo y vamos a ser sumamente inflexibles”, advirtió Wolff.

Además, informó que están realizando una investigación penal y reiteró que van a “remover a la cúpula” porque “no se pueden fugar 17 personas a través de un boquete y enterarnos dos horas después”. No obstante, reconoció que la Ciudad tiene “problemas edilicios”.

Desde el Ejecutivo porteño, comunicaron que se puso en marcha “una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio” y que, para ello, se encuentran trabajando con el fiscal general, Juan Mahiques, con la intención de realizar una investigación “exhaustiva al interior de la fuerza para determinar responsabilidades”, informó la Agencia NA.

Paralelamente, la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) están llevando adelante “requisas y controles” de manera “intensiva y profunda”. Los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a través de la Policía Federal, están trabajando mancomunadamente en la búsqueda de los evadidos.