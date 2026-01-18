Tras intentar darse a la fuga, detuvieron a un joven vinculado a un robo en una ferretería en Carrodilla

El sospechoso fue aprehendido durante un patrullaje preventivo y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Un joven de 22 años fue aprehendido este martes al mediodía en Carrodilla, departamento de Luján de Cuyo. Se trató de un operativo de patrullaje preventivo realizado por efectivos policiales.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12.00, en la vía pública del barrio Buena Vista. Allí, personal de la UCAR de la Comisaría 47ª realizaba recorridos preventivos en el marco del Expediente N° 6.229/26.

En ese contexto, los efectivos lograron dar con el autor de una causa por averiguación de lesiones dolosas, previamente denunciada en sede judicial. Al intentar identificarlo, el joven hizo caso omiso a las indicaciones policiales y trató de darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido y trasladado a la dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Minutos después, se determinó que el aprehendido, identificado como Fernando R. de 22 años, sería uno de los autores de un robo cometido horas antes en una ferretería de la zona.

De acuerdo con la información policial del mencionado robo, el sospechoso habría ingresado tras violentar un blindex de la ferretería Malanca, ubicada en calle San Martín, en Carrodilla. Se lo acusa de haber sustraído del local comercial una máquina hormigonera de color naranja, para luego darse a la fuga.