Insólita fuga: dos adolescentes intentaron escapar a caballo y la Policía los capturó tras una persecución

Tienen 14 y 16 años.Tras un intento de robo, huyeron montados y los bajaron desde un patrullero. Los caballos quedaron bajo resguardo.

Bernal: dos adolescentes de 14 y 16 años intentaron escapar a caballo tras un presunto robo.

Por Redacción Policiales

Un intento de fuga tan insólito como peligroso volvió viral un episodio ocurrido en Bernal, partido de Quilmes, donde dos adolescentes de 14 y 16 años terminaron detenidos después de escapar arriba de caballos y ser perseguidos por patrulleros. La secuencia, filmada por un testigo, circuló con fuerza en redes y reabrió el debate sobre modalidades delictivas inusuales en el Conurbano y el uso de animales en situaciones de riesgo.

El caso, según reconstruyeron fuentes policiales citadas por medios nacionales, ocurrió el pasado martes, alrededor de las 19.10, en la zona de Dean Funes y Andrada, pero las imagenes se conosieron en las últimas horas. Allí intervino personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de Quilmes, tras el llamado de un vecino que alertó por jóvenes que se desplazaban a caballo con presunta intención de robo con armas blancas.

Airbrush-IMAGE-ENHANCER-1768603928138-1768603928138
La persecución quedó filmada: un sargento los redujo desde el patrullero y terminó lesionado.

La persecución “de película” y un policía lesionado

El patrullaje permitió ubicar a tres jóvenes montados. Al advertir la presencia policial, dos de ellos se subieron al caballo de mayor porte e iniciaron la huida por el barrio, mientras el tercero logró perderse de vista, de acuerdo con la reconstrucción publicada.

El momento más llamativo llegó en plena persecución: un sargento, desde la ventanilla del móvil, alcanzó a sujetar a dos de los jinetes y logró bajarlos del animal. La maniobra facilitó las detenciones, aunque dejó una consecuencia: el efectivo sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano derecha, según reportaron las crónicas.

Con los dos adolescentes reducidos, el procedimiento avanzó con la identificación por iniciales y domicilio en Quilmes, siempre según las fuentes citadas por esos medios.

Qué resolvió la Justicia y cuál fue el destino de los animales

Tras la aprehensión, la investigación quedó en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La jueza Julia Bottaso dispuso notificar a los menores por una causa de “resistencia a la autoridad” y ordenó la entrega a sus responsables legales. La causa quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías en turno.

En paralelo, las fuerzas de seguridad secuestraron los caballos y los derivaron al área de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes para su resguardo y evaluación, de acuerdo con lo informado por los mismos reportes.

yegua
Los caballos fueron secuestrados y quedaron bajo resguardo de Zoonosis en la Municipalidad de Quilmes.

El costado animal del caso y el mensaje de proteccionistas

El operativo también tuvo eco entre organizaciones y rescatistas equinos. En redes, un grupo de proteccionistas difundió las imágenes y aseguró que durante la fuga “no pararon de golpearla para que corriera más rápido”, en referencia a la yegua, según Infobae.

En ese mismo posteo, siempre citado por el medio, sumaron que un potrillo “de tan solo 7 meses” corrió detrás de su madre y hablaron de un estado de vulnerabilidad del animal. También informaron que la yegua, identificada como “Zonda”, quedó estable, con alimentación especial, y que una ecografía permitió detectar una preñez.

