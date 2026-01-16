San Martín: una mujer intentó calmar una discusión y le amputaron un dedo de un machetazo

Intentó calmar una discusión entre vecinos y perdió un dedo: el episodio ocurrió en la zona rural de San Martín y el agresor fue detenido.

La tranquila madrugada de la zona rural de San Martín se rompió este viernes, cerca de las 2.40, de manera abrupta y brutal, dejando como saldo a una mujer gravemente herida, a un hombre con cortes en los brazos y a otro detenido por las agresiones.

Según los registros policiales y los primeros testimonios recogidos en el lugar, todo comenzó cuando un hombre dormía en su casa y fue despertado por ruidos provenientes del patio. Al salir, se encontró con un vecino de 42 años, con quien ya había mantenido algunas discusiones. No era una visita casual ni un reclamo menor: el intruso blandía un machete, insultaba y avanzaba con furia.

En medio del forcejeo, el agresor llegó a provocarle algunos cortes poco profundos en los brazos al dueño de casa. El conflicto, que hasta entonces parecía un episodio más de tensión vecinal, escaló de forma dramática cuando una mujer que vive en las inmediaciones escuchó los gritos y decidió intervenir. Como ocurre tantas veces en los pueblos, quiso mediar, poner palabras donde había amenazas, frenar lo que parecía desbordarse.

No hubo margen para eso. En un solo movimiento, el atacante también se volvió contra ella y le amputó el dedo índice de la mano izquierda de un solo machetazo. Un gesto seco, definitivo, que transformó la escena en una urgencia desesperada.

El agresor huyó del lugar, mientras la familia de la mujer herida la subía a un auto y la trasladaba de inmediato al Hospital Perrupato. Minutos después, varios móviles de la Comisaría 12 y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llegaron a la zona, ya alterada por el miedo y la incredulidad de los vecinos.