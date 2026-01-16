Conmoción en Recoleta: hallaron muertos a una mujer y a su hijo de 7 años en la habitación de un hotel

Los cuerpos fueron hallados en la bañera del establecimiento y la Justicia investiga las causas de la muerte.

Hallaron muertos a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel en Recoleta

El barrio porteño de Recoleta se vio sacudido este viernes por un trágico hallazgo en el Hotel Ker, donde una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados sin vida en el baño de la habitación número 306, donde se habían registrado el día anterior para pasar solo una noche.

La alerta se activó cuando los huéspedes no realizaron el check-out en el horario establecido ni respondieron a los llamados del personal. Ante el silencio, el encargado del establecimiento ingresó al cuarto después de las 10 de la mañana y descubrió la escena, tras lo cual se dio aviso inmediato al 911. Según los informes policiales, ambos cuerpos se encontraban en el interior de la bañera.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka y Gabriel Sarú Ovejero, quienes residían en el barrio Independencia de la localidad bonaerense de González Catán.

Yurka tenía una trayectoria como docente en instituciones como la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar. Su familia había difundido un comunicado solicitando ayuda para localizarlos, ya que faltaban de su domicilio desde la tarde del 15 de enero.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y la Unidad Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. Las autoridades detallaron que no se observaron accesos violentados ni desorden en el ambiente, lo que añade complejidad al caso. El exmarido de la mujer se presentó en el hotel durante el mediodía y fue acompañado por los efectivos al ingresar al lugar.

La investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N° 59, bajo la dirección de la doctora Laura Belloqui. Por el momento, la causa ha sido caratulada como averiguación de causales de muerte, mientras se espera la declaración del personal del hotel y los resultados de las autopsias para determinar qué sucedió en el interior de la habitación.