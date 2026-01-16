Encontraron más huesos en la chacarita de Maipú y vecinos indicaron de quién podría ser el cadáver

La policía no descarta que los restos humanos encontrados por un perro en una chacharita de Miapú puedan ser una persona en situación de calle que acostumbraba dormir en el lugar, según explicaron algunos vecinos.

Luego de que el martes un perro de un vecino que vive en Ecuador al 300 de Gutiérrez encontrara los restos humanos, ayer por la mañana se realizó una exhaustiva búsqueda en una chacharita , ubicada junto a la vivienda del denunciante.

En ese lugar, entre chatarra, un perro de la División Canes de la Policía de Mendoza señaló una especie de contenedor, donde fueron encontrados más restos humanos

Por otra parte, según información policial, algunos vecinos indicaron que ese contenedor servía de refugio a un hombre en situación de calle que a veces dormía en el lugar. Y esta es la principal hipótesis de trabajo que manejan los investigadores.

Tras este nuevo hallazgo trabajó en la zona personal de la Unidad Investigativa y de Policía Científica, Canes y el Grupo TEN, por pedido del ayudante fiscal Sergio Serrano de la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú .

Los restos del cuerpo fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense (CMF) para someterlos a estudios genéticos que pueden llevar a su identificación.

Por el estado de hallazgo no se podría determinar la causa de muerte, aunque la investigación intenta saber por todos los medios si fue una muerte natural o un homicidio.

El martes, un perro de un vecino de Maipú llevó a su casa restos humanos. Se trata de un cráneo y otro “hueso grande”, de un miembro inferior, ambos humanos.

El hallazgo fue realizado por un hombre que reside en la calle Ecuador al 300, de Gutiérrez. "Mi perro trajo huesos humanos a mi casa, pero no sé de donde los sacó", ratificó el vecino ante las autoridades.

La denuncia activó un operativo de búsqueda el mismo martes por la tarde realizaron efectivos con perros de rastreo y miembros de Cuerpos Especiales.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, ni los perros entrenados ni los uniformados pudieron encontrar otros restos humanos tras rastrillar la zona aledaña a la vivienda del denunciante.

Por eso, desde la Oficina Fiscal de Maipú se dispuso que personal de Policía Científica comience a trabajar para saber si los restos óseos pertenecen a una mujer o a un hombre y que Genética analice muestras de ADN para ver si a través de ese estudio se pudiera dar con la identidad de la personal.