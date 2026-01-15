Conmovedor abrazo entre un policía y un hombre que denunció que su hija fue abusada

Una nena de tres años fue víctima de un presunto abuso sexual en la localidad bonaerense de Arrecifes . El hecho generó profunda conmoción social y fuertes reclamos de justicia por parte de familiares y vecinos.

Según informaron medios locales, la menor se encontraba al cuidado de su abuela, en cuyo domicilio también estaba alojado el hijo de una amiga fallecida de la mujer , un joven de 18 años , señalado como presunto agresor.

De acuerdo con la denuncia, la cuidadora advirtió una situación compatible con abuso en el cuarto de la niña y dio inmediato aviso a la policía y al personal de salud , que activaron el protocolo correspondiente.

Tras el episodio, el acusado se dio a la fuga y horas más tarde fue encontrado luego de haber intentado quitarse la vida . Fue trasladado a un hospital de la zona, donde permanece internado bajo custodia policial , aunque sin una orden de detención vigente .

El hecho derivó en manifestaciones frente a dependencias policiales y centros de salud , donde familiares y vecinos exigieron medidas judiciales urgentes. En ese contexto, el 14 de enero por la noche , el padre de la menor, Cristian López , reclamó públicamente justicia.

En diálogo con el medio local Arrecifes más noticias, López expresó: “Me dijeron que están esperando de la fiscalía y que ya quisieran proceder a la detención, pero están esperando de arriba no están haciendo nada. El jefe de la policía ya pidió que lo encarcelen y todavía nada”.

Embed El papá de una nena abusada en Arrecifes se abrazó a un policía por la emoción cuando se enteró de que el delincuente, que estaba internado dentro del hospital, iba a ser trasladado a un penal de San Nicolás. pic.twitter.com/7RHZz9tluB — Gonzalo (@gonziver) January 15, 2026

Visiblemente angustiado, agregó: “Queremos justicia, por favor se los pido, no pedimos más que eso. Estamos desde el domingo y todavía esperan una orden. Ahora lo hacen pasar por psiquiátrico ¿Tocaste a una nena y te quieren hacer pasar por psiquiátrico? No es así. La justicia es una mierda. La voy a luchar hasta el fin y siempre voy a poner el pecho delante de todo”.

Cerca de las 21.50, se desplegó un fuerte operativo policial en el centro de salud donde se encuentra internado el acusado, con disparos disuasivos y gases lacrimógenos, aunque minutos después la situación se calmó.

Pasadas las 22.00, una médica informó que habría llegado una supuesta orden judicial para trasladar al joven. En ese momento, el padre de la niña se quebró en emoción y abrazó a un efectivo policial, al tiempo que manifestó: “Llegó la orden judicial para trasladarlo y debe ser un momento lo más apacible posible”.

Sin embargo, ya en las primeras horas del 15 de enero, López volvió a expresar su preocupación en declaraciones televisivas: “En ese momento respiré. Pero ahora no estoy respirando, porque me enteré de que no hay orden de detención y que él está internado en un hospital común”.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras la comunidad de Arrecifes permanece en estado de alerta y acompañando el reclamo de la familia de la menor.