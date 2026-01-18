Incendio en la ex Bodega Bertona de Maipú: un galpón sufrió daños parciales

El fuego afectó un galpón con madera de acopio y provocó daños parciales en la estructura. El siniestro fue advertido por vecinos y demandó varias horas de trabajo de bomberos.

Daños parciales tras un incendio en una bodega de La Legua. (ilustrativa)

Un incendio se registró este martes por la tarde en la ex bodega Bertona, ubicada en la intersección de calle Lemos y Las Barrancas, en la localidad de La Legua, departamento de Maipú. El hecho provocó daños parciales en uno de los galpones del predio.

El caso ocurrió alrededor de las 14.25, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un incendio activo en el establecimiento, cuyo propietario es Pedro B., de 72 años.

Ante el aviso, se dispuso el desplazamiento de personal policial y de bomberos, quienes al arribar constataron que el fuego afectaba a dos galpones, aunque uno de ellos, que contenía combustible, no resultó alcanzado por las llamas. El incendio se concentró en el galpón destinado al acopio de madera.

Importante incendio en dos galpones de la Ruta 61. En uno de los galpones había combustible y maquinaria. El fuego se extiende hacia el segundo galpón. Está bomberos de Maipú, Barriales, Palmira y Cuartel Central @radionihuil pic.twitter.com/5U291KpqC6 — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) January 18, 2026 Luego de varias horas de trabajo, el personal de Bomberos del Cuartel Central, junto a bomberos voluntarios de Barriales, Maipú y Palmira, logró sofocar el incendio.

Según se informó, el galpón afectado presentó daños parciales, con desprendimientos del techo, maquinarias en desuso dañadas y la afectación de elementos como maderas y cartones. Las causas del siniestro aún se desconocen y serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene en la investigación del hecho.