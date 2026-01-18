Dos jóvenes fueron víctimas de un robo a mano armada en Luján de Cuyo: el ladrón fue aprehendido

El sospechoso fue reducido por familiares de las víctimas y entregado a la Policía. El hecho sucedió en el barrio Alerces 1.

Un hombre de 32 años fue aprehendido este martes al mediodía en Carrodilla, departamento de Luján de Cuyo. El sujeto está acusado de haber asaltado a dos jóvenes de 19 años en la vía pública, bajo amenazas con un arma de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 12.54, en la intersección de Los Abetos y Stella Masera, en el barrio Alerces 1, según consta en el parte policial.

De acuerdo con la denuncia, todo ocurrió cuando las víctimas Jesús H. y Melisa T. —de 19 años ambos— bajaban del colectivo en calle Terrada. Al ingresar al barrio, los jóvenes fueron sorprendidos por un sujeto que, mediante amenazas con un arma de fuego, les sustrajo mochilas, un teléfono celular, ojotas y un reloj, para luego darse a la fuga.

Tras el asalto, los progenitores de las víctimas iniciaron la búsqueda del sospechoso y lograron localizarlo en calle Massera al 13, donde realizaron una aprehensión ciudadana hasta la llegada del personal policial de la subcomisaría.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como Roberto R., de 32 años, quien posee antecedentes por averiguación de paradero con fecha 12 de marzo de 2025. En el procedimiento, el personal policial recuperó las ojotas y el reloj, ya que el sujeto se encontraba utilizándolos.