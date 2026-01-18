La Plata: detuvieron a una joven de 18 años acusada de atropellar a su pareja tras una discusión

El hecho ocurrió en la localidad platense de Abasto y la víctima permanece internada con traumatismos. La joven quedó acusada por intento de homicidio.

Detuvieron a una joven de 18 años acusada de atropellar a su pareja en La Plata.

Una joven de 18 años fue detenida este domingo en la ciudad de La Plata y quedó acusada por intento de homicidio. La joven atropelló con su automóvil a su pareja, que circulaba en bicicleta, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con información brindada a la Agencia Noticias Argentinas, la implicada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años. Todo ocurrió luego de una discusión con su pareja, Mario Daniel Medina, de 25 años.

Según el testimonio de testigos, el intercambio verbal fue escalando en intensidad, aunque se desconocen los motivos que originaron la pelea. Tras la discusión, la víctima se retiró del lugar a bordo de una bicicleta en la localidad platense de Abasto.

En ese contexto, la joven lo atropelló de manera intencional, conduciendo un Ford Focus. Luego del hecho, la agresora fue trasladada a la Comisaría 7ª de Abasto y quedó a disposición de la Fiscalía N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

En tanto, el hombre herido fue derivado al Hospital de Melchor Romero, donde las fuentes médicas indicaron que presenta desplazamiento de cadera y severos traumatismos. No obstante, señalaron que no sufrió lesiones que comprometan su vida, ya que no se vieron afectados órganos vitales.