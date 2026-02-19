Se conocerá este jueves el veredicto contra el novio de la joven argentina asesinada en Kosovo en 2023

María Clara Urdangaray tenía 27 años, era oriunda de La Plata y murió al caer de un balcón en el país europeo. Su familia considera que fue un femicidio y pide Justicia.

María Clara Urdangaray, tenía 27 años y el martes 1 de agosto murió al caer de un balcón en la ciudad de Pristina, en Kosovo.

La Justicia de Kosovo dará a conocer este jueves 19 de febrero la sentencia en el caso de María Clara Urdangaray, la joven argentina de 27 años que murió en 2023 en ese país europeo. El único acusado es su pareja, Endrit Nika, quien permanece detenido desde entonces.

El proceso judicial se desarrolló en los tribunales de Pristina, capital kosovar, donde se analizaron las pruebas y testimonios en torno a la muerte de la joven oriunda de La Plata. La familia de la víctima siguió de cerca cada audiencia a la espera de una resolución.

El desenlace fatal ocurrió el 1 de agosto de 2023 en un hotel donde la joven convivía con el imputado. De acuerdo con la investigación, la joven habría sido empujada por su novio en medio de una disputa. Tras el episodio fue trasladada a un centro de salud, pero no logró sobrevivir.

Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, los padres de la víctima se encuentran en el viejo continente y presenciaron cada instancia del juicio ante el pedido de justicia por el fallecimiento de su hija, en el mismo recinto donde se conocieron los alegatos, el pasado 16 de febrero.

Cuál es la principal hipótesis El hecho se habría dado luego de una discusión, en el albergue donde se hospedaban, con el fin de asistir al casamiento del hermano del acusado, tal como indicaron los informes locales. En ese momento, la joven fue llevada a un centro de salud, pero no logró sobrevivir.