23 de junio de 2026 - 21:56

Tragedia en San Rafael: una camioneta terminó sumergida en el río Diamante y su conductor falleció

El siniestro ocurrió en la zona de Cuadro Nacional. La camioneta cayó al cauce del río Diamante y el conductor quedó atrapado debajo del vehículo.

Río Diamante en San Rafael. (archivo)

Río Diamante en San Rafael. (archivo)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 63 años murió este martes por la tarde luego de que la camioneta en la que viajaba volcara y terminara en el cauce del río Diamante. El hecho ocurrió en la zona de Cuadro Nacional, en el departamento de San Rafael.

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El accidente sucedió alrededor de las 17.20 sobre calle González, pasando Alto Algarrobal, en las inmediaciones del puente que atraviesa el río.

El acompañante logró salir del vehículo

Según la información policial, un llamado al 911 alertó sobre el siniestro. Cuando los efectivos llegaron al lugar entrevistaron al acompañante de la camioneta, de 34 años, que había logrado salir del vehículo con lesiones.

El sobreviviente indicó que el conductor había quedado atrapado en el interior de la unidad tras el vuelco. Personal de Bomberos se desplazó hasta la zona y constató que la camioneta involucrada, una Toyota Hilux cabina simple, se encontraba sumergida debajo del puente.

Durante las tareas de inspección se determinó que el conductor había quedado atrapado debajo del rodado, lo que complicó el operativo de rescate.

Debieron cortar el caudal del río para realizar el rescate

Debido al importante caudal de agua existente en el río Diamante, las autoridades dispusieron el corte del cauce para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se llevaron adelante las maniobras correspondientes para recuperar tanto el vehículo como el cuerpo de la víctima.

Finalmente, los rescatistas lograron extraer la camioneta y recuperar el cuerpo del conductor fallecido. La víctima fue identificada como H.E.O, de 63 años.

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