Viajaba desde San Rafael con su perro y sufrió un vuelco en La Pampa

Una mujer que viajaba desde San Rafael protagonizó un vuelco este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 143, en cercanías de la localidad pampeana de Santa Isabel, luego de perder el control del vehículo que conducía.
El accidente ocurrió cerca de Santa Isabel, en La Pampa. La mujer aseguró que se quedó dormida al volante y terminó volcando el auto en que se trasladaba junto a su perro.
Una mujer que viajaba desde San Rafael protagonizó un vuelco este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 143, en cercanías de la localidad pampeana de Santa Isabel, luego de perder el control del vehículo que conducía.
Según informó el comisario Miguel Aranda al medio local Infohuella, el siniestro ocurrió alrededor de las 8.45, entre los kilómetros 301 y 302 de la ruta, en un tramo recto ubicado a unos 30 kilómetros de Santa Isabel y próximo al límite entre Mendoza y La Pampa.
La conductora circulaba a bordo de un Fiat Idea y viajaba acompañada por su perro. De acuerdo con su propio relato, se habría quedado dormida mientras manejaba, situación que provocó que el vehículo descendiera hacia la banquina, derrapara y finalmente volcara.
Tras el accidente, personas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. A partir de ello se activó el protocolo de asistencia y acudieron efectivos policiales, personal de salud y bomberos voluntarios.
La mujer fue trasladada al hospital de Santa Isabel para ser evaluada por los profesionales médicos. Según se informó, se encuentra fuera de peligro. El perro que viajaba con ella también sobrevivió al vuelco.