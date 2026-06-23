23 de junio de 2026 - 22:37

Viajaba desde San Rafael con su perro y sufrió un vuelco en La Pampa

El accidente ocurrió cerca de Santa Isabel, en La Pampa. La mujer aseguró que se quedó dormida al volante y terminó volcando el auto en que se trasladaba junto a su perro.

Vuelco en cercanías de Santa Isabel: sobrevivieron la conductora y su perro.

Vuelco en cercanías de Santa Isabel: sobrevivieron la conductora y su perro.

Foto:

Infohuella
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer que viajaba desde San Rafael protagonizó un vuelco este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 143, en cercanías de la localidad pampeana de Santa Isabel, luego de perder el control del vehículo que conducía.

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Según informó el comisario Miguel Aranda al medio local Infohuella, el siniestro ocurrió alrededor de las 8.45, entre los kilómetros 301 y 302 de la ruta, en un tramo recto ubicado a unos 30 kilómetros de Santa Isabel y próximo al límite entre Mendoza y La Pampa.

La conductora circulaba a bordo de un Fiat Idea y viajaba acompañada por su perro. De acuerdo con su propio relato, se habría quedado dormida mientras manejaba, situación que provocó que el vehículo descendiera hacia la banquina, derrapara y finalmente volcara.

Viajaba desde San Rafael, se durmió y terminó volcando en la Ruta 143
Viajaba desde San Rafael, se durmió y terminó volcando en la Ruta 143.

Viajaba desde San Rafael, se durmió y terminó volcando en la Ruta 143.

Fue asistida y trasladada al hospital

Tras el accidente, personas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. A partir de ello se activó el protocolo de asistencia y acudieron efectivos policiales, personal de salud y bomberos voluntarios.

La mujer fue trasladada al hospital de Santa Isabel para ser evaluada por los profesionales médicos. Según se informó, se encuentra fuera de peligro. El perro que viajaba con ella también sobrevivió al vuelco.

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