Denuncian al director de un prestigioso colegio por agredir a una moza: el video del conflicto

Un grave incidente de maltrato y hostigamiento tuvo lugar el pasado miércoles en un reconocido bar ubicado en la avenida Corrientes, donde según la denuncia radicada, Mark Symmonds , quien se desempeña como director del nivel primario del St. George’s College de Quilmes, agredió física y verbalmente a una camarera de 23 años.

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El conflicto se habría originado por una demora de aproximadamente 20 minutos en el retiro de los platos de la mesa que Symmonds ocupaba junto a su madre.

De acuerdo con el relato de la joven, el hombre comenzó a gritarle en inglés, idioma que ella no comprendía. Ante la tensión, la joven decidió cambiar de sector y subir al piso 20 para tranquilizarse, pero Symmonds la siguió.

La situación escaló cuando el directivo abordó nuevamente a la joven de forma intimidante, tocándole el hombro y la cara pese a que ella le pedía que no lo hiciera.

La secuencia más violenta quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar: en las imágenes se observa cómo el hombre persigue a la empleada por una escalera interna y la sujeta fuertemente de un brazo mientras otras compañeras de trabajo intentan intervenir para frenarlo.

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"Me sentí muy mal... colapsé. Yo mido 1,48 y él es una persona mucho más grande que yo. Me sentí sobrepasada y desprotegida", declaró la víctima, quien trabaja en el local desde 2023.

Curiosamente, la identidad del agresor pudo ser confirmada gracias a una reseña negativa que él mismo publicó en Google sobre el bar poco después del incidente.

En su comentario, Symmonds criticó el servicio y lanzó acusaciones personales contra la camarera, afirmando falsamente que mantenía una relación con el gerente del lugar.

La denuncia fue radicada el jueves 18 de junio en la Comisaría Vecinal 1-D y quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este. Como medida de protección, las autoridades policiales le entregaron a la joven un botón antipánico tras ampliar su declaración.

St. George's College de Quilmes St. George’s College de Quilmes

La respuesta de la institución

En las últimas horas, desde la institución educativa de Quilmes confirmaron que el directivo dejará de participar de manera inmediata de todas las actividades vinculadas con la institución.

Mark Symmonds asumió la dirección de primaria del St. George’s College en enero de 2025, tras una extensa trayectoria en colegios británicos de Panamá y Armenia.