Condenaron al activista que golpeó al presidente de la Cámara de Servicios Mineros durante la protesta de Uspallata

Uno de los activistas de la protesta antiminera de Uspallata , realizada en enero de 2025, fue c ondenado por el delito de lesiones leves dolosas, cuya víctima fue el presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros .

Ayer, la jueza Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, le impuso a Marcelo Correa Molina (26) la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional , por lo que el acusado quedó en libertad.

La causa fue impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, que investiga los disturbios ocurridos el 24 de enero del año pasado en la localidad de montaña de Las Heras.

Ese día, Marcelo Correa le dio un golpe de puño a Edgardo Vera , presidente de la Cámara de Servicios Mineros, dejándole un hematoma en el pómulo derecho. Y por este incidente fue condenado ayer.

Por otra parte, Marcelo Correa deberá enfrentar en breve otro juicio por el que está imputado con otros manifestantes, pero por “ pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica , previsto y penado por los artículos 89 y 213 bis del Código Penal”.

En febrero del año pasado, tras permanecer detenido durante casi un mes, la jueza Amalia Yornet ordenó la libertad de Correa previo pago de una fianza de 500 mil pesos, y tras fijar domicilio real en la zona de Uspallata.

La magistrada también ordenó que cumpliera con una serie de reglas de conducta, entre las que figura la prohibición de acercamiento a Vera y a su familia, como así también a su vivienda. Además, debe concurrir a la sede del MPF en forma semanal en horarios y días a convenir. Correa Molina tampoco puede salir de la provincia de Mendoza, ni del país, ni volver a cometer hechos delictivos.

Disturbios en Uspallata

En la tarde del 24 de enero de 2025, cuando estaba por comenzar la inauguración de la sede de la Cámara de Proveedores Mineros, se hicieron presentes en el lugar vecinos antimineros y algunos integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que apoyaban la minería.

Según la Policía, unos 70 manifestantes, a los gritos y con pancartas contra la actividad minera, lograron apoderarse del escenario y de la zona donde se habían dispuesto sillas para los invitados especiales, algunos de los cuales debieron refugiarse en la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros. En esa instancia se produjeron algunas peleas entre los manifestantes y la gente de la Uocra, aunque desde la Policía no reportaron que hubiera heridos.

La versión que consta en el expediente que tramita la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos No Especializados es la siguiente:

“Siendo aproximadamente las 18.00 horas, en momentos en los que se procedía a la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, ubicada en calle Las Heras s/n, Local 20, Uspallata, Las Heras, Mendoza.

“En este evento, del cual participaban, entre otras personas, Edgardo Vera -Presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata-, otras autoridades de la Cámara referida y autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza, se hicieron presentes en el lugar un grupo de aproximadamente 70 personas. Algunos de ellos adherentes de la Asamblea de vecinos de Uspallata, de los cuales lograron ser identificados Mauricio Iván Cornejo (propietario del local comercial “El Tunduque”), Miguel Pablo González (a) “El Mostro”, Marcelo Daniel Molina Correa, Mariana Leticia González y Federico Soria Stravatto-, quienes procedieron a protestar de forma violenta contra la actividad minera, incitando a la agresión verbal y ejerciendo violencia física mediante puñetazos, patadas, arrojando piedras y elementos contundentes a las personas que habían concurrido al acto de inauguración referido, a la vez que manifestaban que no permitirían el desarrollo de la actividad minera en Uspallata.

“Fue en ese marco que Miguel Pablo González tomó un bidón que contenía una sustancia líquida inflamable y arrojó su contenido sobre el frente de un local comercial denominado “Autoservicio Uspallata”, ubicado junto a la oficina referida, dando lugar a un fuego de cierta magnitud cuyas llamas alcanzaron los primeros metros del comercio y provocaron leves quemaduras a Segundo Vera y a su nieto de ocho años de edad, logrando la gente que estaba en el lugar apagar el fuego mediante el uso de extintores.

“A su vez, sin poderse precisar fecha cierta, pero con anterioridad a ese evento, Mauricio Iván Cornejo y Federico Soria le manifestaron a Edgardo Vera que “no sabía la que se le venía, que si seguía lo iban a matar”, y el mismo día del acto inaugural le expresaron: “te dijimos que te fueras del pueblo, te vamos a matar, no sabes la que se te viene”, provocando temor en el mismo y obligando a Vera a detener la inauguración de dicho local y a retirarse del lugar”.