Tragedia en Mar del Plata: un joven murió tras una golpiza a la salida de un boliche

La madrugada de este domingo terminó en tragedia en Mar del Plata, luego de que un hombre de 30 años muriera tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán. El episodio ocurrió en la intersección de Colectora y calle 132, donde se habría iniciado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.
Como consecuencia de los golpes, el hombre quedó desvanecido en el suelo y sufrió una lesión gravísima en el cráneo, que resultó irreversible. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.
La rápida intervención policial permitió la detención de un sospechoso de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia imputado por homicidio. Además, los efectivos demoraron a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar del hecho.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, con el objetivo de impedir el resguardo de pruebas clave para la causa.
La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien ordenó una serie de medidas urgentes para reconstruir lo ocurrido. Durante la jornada del domingo se realizó el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para determinar si hubo más personas involucradas en la gresca.
Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si durante el ataque se utilizó algún elemento contundente o si las lesiones fatales fueron provocadas únicamente por golpes de puño y caídas.