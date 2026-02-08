Doble crimen en Pilar: mataron a dos hermanos por una deuda de 230 mil pesos

Dos hombres llegaron a una vivienda del barrio Agustoni para reclamar una deuda y ejecutaron a dos hermanos frente a familiares y niños. Los autores están identificados y prófugos.

Un reclamo económico por una deuda de apenas 230.000 pesos derivó en un brutal doble crimen que conmociona al partido bonaerense de Pilar. El hecho ocurrió el pasado 22 de enero en una vivienda del barrio Agustoni, donde dos hombres arribaron a bordo de una camioneta con el objetivo de exigir el pago de una suma vinculada a la compra de electrodomésticos.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la causa, lo que comenzó como una discusión subida de tono escaló rápidamente a una situación de extrema violencia. Lejos de intentar intimidar a las víctimas, los agresores actuaron con una clara determinación homicida y efectuaron varios disparos a corta distancia.

Como consecuencia del ataque, murieron Jonathan Posdeley, de 34 años, y su hermana Priscila Varky, de 22, quienes fueron alcanzados por los disparos frente a familiares y niños que se encontraban en el lugar. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, afirmó Gabriel, tío de las víctimas, quien describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila como una madre trabajadora dedicada por completo a sus hijos.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ya logró avances significativos para dar con los responsables. Según confirmaron fuentes judiciales, los autores materiales del ataque fueron identificados y sobre ellos pesa un pedido de captura activo.

En paralelo, un tercer sospechoso fue aprehendido bajo la acusación de encubrimiento, señalado por haber ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la posterior fuga de los asesinos. Además, en el marco de la pesquisa se realizaron múltiples allanamientos, se secuestraron dispositivos móviles y se activaron alertas en pasos fronterizos para impedir que los imputados abandonen el país.

Mientras la causa avanza, la comunidad del barrio Agustoni continúa bajo un fuerte impacto por la violencia del hecho. En tanto, la familia de Jonathan y Priscila exige celeridad judicial para lograr la detención de los responsables y poner fin a una tragedia originada por una deuda que no alcanza siquiera el valor de una canasta básica.