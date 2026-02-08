8 de febrero de 2026 - 13:02

Violencia familiar en El Carrizal: apuñaló a su hermano y la víctima está grave

Un hombre de 30 años fue trasladado al Hospital Perrupato tras resultar herido en una discusión familiar ocurrida en un camping del lago. La Justicia investiga lo sucedido.

El Carrizal.

El Carrizal.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un episodio de violencia familiar se registró este viernes por la mañana en el Camping Marina Costa del Sol, en El Carrizal. El hecho ocurrió alrededor de las 7.54 y terminó con un hombre de 30 años herido con un puñal.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre llegó por sus propios medios al Centro de Salud de Medrano con una herida en el pecho. Por el tipo de lesión, los médicos decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internado en terapia intensiva.

Las primeras versiones indican que todo ocurrió en medio de una discusión familiar. En ese contexto, su hermano habría tomado un cuchillo y le habría provocado la herida. Cómo se originó la pelea y qué pasó exactamente en los momentos previos es parte de lo que ahora se investiga.

Tras el ingreso del herido al centro de salud, se dio aviso a la Policía, que intervino en el lugar y puso el caso en conocimiento de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Desde allí se ordenaron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.

Mientras tanto, el hombre continúa internado y bajo observación médica, en tanto la Justicia trabaja para esclarecer lo sucedido y definir las responsabilidades del caso.

