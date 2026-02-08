Rivadavia: murió una niña de 3 años tras caer a una pileta en La Libertad

La menor fue trasladada al Hospital Saporiti, donde se le practicaron maniobras de reanimación. El fallecimiento fue constatado por personal médico. Es la segunda muerte de una niña de la misma edad en 15 días.

Una niña de 3 años murió este domingo por la tarde tras un hecho de inmersión ocurrido en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 62, en la zona de La Libertad, Rivadavia. El caso se registra en la jurisdicción de la Subcomisaría La Reducción. La información oficial indicó que en el lugar donde ocurrió la tragedia se realizaba desde el mediodía un festejo por "revelación de sexo" de un embarazo en curso de la pareja organizadora. Cabe recordar que el pasado 23 de enero, también en Rivadavia, otra niña de la misma edad falleció en iguales circunstancias.

Respecto al episodio de hoy se registró alrededor de las 15.13, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó que una menor estaba siendo trasladada de urgencia al Hospital Saporiti, luego de haberse ahogado en una pileta. Ante la situación, se dio aviso al personal de guardia del centro asistencial.

La niña ingresó al hospital a las 15.22, momento en el que el equipo médico comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios. Pese a los intentos de reanimación, a las 16.07 el médico Emanuel Del Pozo, matrícula 15.063, constató el fallecimiento de la menor.

De acuerdo a las primeras actuaciones, la progenitora de la niña relató que la familia había alquilado un quincho en el lugar y se encontraba participando de un festejo. En un momento advirtieron que no veían a la menor y, al dirigirse hacia la pileta, la encontraron en el fondo de la misma.

El caso se asemeja al ocurrido el 23 de enero, cuando otra niña de 3 años falleció tras ahogarse en una pileta de lona que estaba armada en el patio de su casa. Ese hecho se registró en el barrio Lomas del Mirador, del distrito El Mirador, en el departamento de Rivadavia.