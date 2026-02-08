El proyecto del monumento a la Santa Madre volvió a escena con una peregrinación en Rivadavia

El proyecto para construir u n monumento de gran escala en la rotonda ubicada en la intersección de la doble vía Ruta 7–Rivadavia y calle Falucho volvió a generar actividad pública esta semana, a partir de una peregrinación y rezo del Rosario realizada el jueves por la tarde en ese punto del departamento de Rivadavia .

La iniciativa surgió a mediados de 2025, luego de la inauguración de la primera etapa de la doble vía del Este . En ese contexto comenzó a tomar forma la propuesta de emplazar una escultura monumental en el centro de la rotonda, inicialmente denominada “Virgen Madre” . Con el objetivo de ampliar su alcance simbólico y evitar una identificación exclusiva con un credo religioso, los impulsores redefinieron el nombre como “monumento a la Santa Madre”, planteándolo como una figura representativa para distintos credos y también para personas sin filiación religiosa.

Desde su presentación, el proyecto se propuso como una obra financiada con aportes privados y donaciones de empresarios locales, sin utilización de fondos municipales ni provinciales. No obstante, su emplazamiento en un espacio vinculado a una traza vial de jurisdicción compartida abrió un proceso administrativo que, hasta el momento, no ha tenido una resolución definitiva.

La actividad realizada el jueves consistió en una concentración de fieles católicos en la rotonda donde se proyecta la intervención urbanística. Allí se rezó el Santo Rosario y se expresaron públicamente pedidos para que el proyecto obtenga las autorizaciones necesarias. La convocatoria fue impulsada por vecinos y referentes religiosos, y se desarrolló sin cortes de tránsito ni incidentes.

Durante el encuentro, Sonia Rodríguez explicó que la peregrinación tuvo como finalidad “pedir para que nuestra madre llegue a este sitio” y expresó expectativas de obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades que deben intervenir en la decisión. También agradeció la participación de quienes asistieron pese a las bajas temperaturas y pidió que el debate se dé “desde el corazón”, en referencia a quienes se oponen a la instalación del monumento.

Adela Silva, otra de las participantes, señaló que la convocatoria no responde a una estructura formal ni a una conducción individual, sino a una expresión comunitaria. Indicó que el pedido está dirigido a las autoridades políticas con competencia en el tema y remarcó que el rezo fue la forma elegida para manifestar la posición del grupo. También hizo referencia a la falta de definiciones claras sobre si la autorización depende de Vialidad o del municipio.

En la misma línea, se planteó que la convocatoria busca reunir a vecinos de distintos sectores y no limitarse a una sola rama religiosa. En su intervención, sostuvo que la intención es que el monumento funcione como un símbolo de protección y referencia en el ingreso a la ciudad de Rivadavia, e invitó a ampliar la participación en futuras actividades.

Por su parte, Alberto Baldo destacó que el proyecto continúa vigente y que cuenta con el respaldo de aportantes privados dispuestos a financiar la obra. Señaló que la iniciativa nació de la comunidad y recordó que, según los organizadores, se reunieron más de 10.000 firmas en apoyo a la propuesta. También insistió en que el municipio no debería asumir costos económicos y pidió una definición administrativa que permita avanzar.

El debate en torno al monumento se mantiene abierto desde su anuncio. Entre los puntos centrales se encuentran la compatibilidad de la obra con el uso vial del espacio, las autorizaciones correspondientes y el alcance simbólico de una intervención de este tipo en un espacio público. Mientras tanto, los impulsores del proyecto anticiparon que continuarán con acciones de convocatoria y visibilización hasta obtener una respuesta oficial.

La rotonda de la doble vía del Este y calle Falucho sigue siendo, por ahora, un espacio sin intervención escultórica, pero convertido en escenario de una discusión que combina aspectos urbanísticos, administrativos y culturales, y que continúa sumando expresiones públicas en Rivadavia.