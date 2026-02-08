Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas 44 años después

Cinco mendocinos combatientes de Malvinas regresarán a las islas 44 años después de la guerra . Todos son integrantes del Museo Malvinas de Maipú , y para el quinteto significará el primer regreso desde el conflicto bélico que transcurrió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 .

La comuna maipucina se encargará de costear el viaje, así como también de tramitar la documentación necesaria. Incluso, los cinco veteranos de guerra están completando un proceso de acompañamiento psicológico para encarar y estar preparados emocionalmente para viajar de vuelta a las Islas Malvinas, el territorio nacional donde quedaron 649 soldados argentinos caídos .

"Quiero volver, principalmente para rendir homenaje a quienes dieron la vida por la patria , a aquellas personas que están custodiando nuestras islas. Desde la guerra no volví nunca más, y creo que todavía no caemos, pero teníamos muchas ganas de poder volver ", destaca Mario Olguín (67) , quien vive en la ciudad de Maipú y es uno de los combatientes que regresará a las islas del Atlántico Sur.

Si bien todavía no hay fecha confirmada para el emotivo regreso a las Malvinas, desde la Municipalidad de Maipú confirmaron que ya iniciaron la tramitación de los pasaportes y otras cuestiones administrativas . En simultáneo, se ha puesto a disposición de los cinco veteranos un equipo de psicólogos y profesionales de la salud.

Es casi un hecho que el viaje se concretará cerca de fin de año. Y es que los últimos vuelos de esta temporada parten a las Malvinas en marzo, mientras que durante el invierno se interrumpen los viajes, dadas las condiciones del invierno en el sur (donde, por ejemplo, se congelan las pistas). Recién en octubre se reanudan los viajes, por lo que -si bien aún resta confirmar con exactitud todo-, se prevé que los cinco mendocinos puedan regresar a Malvinas en noviembre de 2026 (el viaje aéreo se hace vía Chile).

Daniel Suares Malvinas Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Daniel Suárez.

"Nos estamos preparando para volver, no va a ser fácil. Porque va a ser regresar a donde estuvimos, al cementerio donde están nuestros camaradas, volver pisar tierra malvinense, ir a un museo a cielo abierto donde hay helicópteros derribados, vainas de munición en el piso y hasta tenedores y cubiertos tirados de quienes combatieron con nosotros", acota a su turno Daniel Carreras (64).

"Va a ser volver a tener 20 años", sigue.

"De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré"

A Mario Olguín y a Daniel Carreras se le sumarán Daniel Moyano (66), Alberto Fernández y Daniel Suárez (64). Los cinco son parte del Museo de Malvinas de Maipú.

Durante la fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Maipú fue el intendente Matías Stevanato quien hizo el anuncio que sorprendió -y emocionó- a los veteranos de la guerra. Porque el jefe comunal confirmó que los cinco podrían concretar el regreso a las islas.

"Yo era una de las personas que decía que nunca iba a sacar un pasaporte para poder viajar y pisar un suelo que es argentino, y no he renunciado a ese pensamiento. Pero también he pensado que el tiempo ha transcurrido", describe Mario Olguín, quien fue tripulante del buque ARA Cabo San Antonio y estuvo presente -sin bajar del barco- aquel 2 de abril de 1982 en que las tropas argentinas recuperaron las islas.

Malvinas Mario Olguín 5 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Mario Olguín.

Olguín permaneció en el mar durante cinco días, mientras se bajaron en las islas las ambulancias, las cocinas y los jeeps de las tropas argentinas. Luego zarpó con destino a Puerto Deseado con la misión de cargar más containers para desembarcarlos en las islas, pero nunca pudieron regresar a las islas.

"Cuando íbamos a volver nos dieron la orden de quedarnos porque ya estaban los submarinos ingleses", recuerda Olguín, quien luego participó en el retiro de soldados argentinos heridos.

"Tardé un poco en caer y aún me dura lo congelado" reconoce, a su turno, Daniel Moyano al momento recordar la reacción cuando le confirmaron que volvería a Malvinas.

"Nos emociona poder viajar a esa tierra, sobre todo porque nosotros llegamos a creer que no éramos merecedores de pisar Malvinas, fue todo ese proceso de 'desmalvinización'. Pero yo siempre dije que, si un día volvía a la isla, iba a honrar a nuestros 649 muertos", reflexiona en voz Moyano.

Malvinas Mario Olguín 2 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Mario Olguín.

En 1982, Daniel Moyano era suboficial subalterno y estaba destinado de la ESMA. El 28 de marzo de 1982 salió a navegar en uno de los buques de la Marina, pero tanto él como sus compañeros creyeron que se trataba de una de las tantas salidas para realizar maniobras de práctica (algo que marcaba sus rutinas).

Recién cuando estaban por abandonar el canal con destino a mar abierto les confirmaron que iban a Malvinas con el objetivo de recuperar las islas. A primera hora de la mañana del 2 de abril partieron del buque los primeros aviones y helicópteros que sobrevolaron las islas, mientras que a las 6 se produjo el desembarco de tropas que recuperaron la soberanía de las Malvinas.

“No llegué a pisar la isla ni a tocarla, pero la protegí con mis compañeros desde el mar. Cuando llegó la flota inglesa, cubrimos a nuestros compañeros e hicimos todo lo posible para que nos desembarcaran. De hecho, ellos tuvieron muchas bajas cuando intentaron desembarcar. Cumplimos con la que era una de nuestras principales consignas, '¡oh, juremos con gloria morir!’ ” recuerda Daniel, emocionado.

Daniel Suarez Malvinas 4 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Danuel Suárez.

Moyano no habla de rendición. "El 14 de junio hubo un alto el fuego, pero nosotros jamás nos rendimos. Todavía seguimos alzando las manos y malvinizando", refuerza. Y no oculta su emoción al saber que podrá regresar.

"Para nosotros, el soldado fue enemigo mientras fue la lucha. Ahora somos todos veteranos y tenemos que honrar a nuestros caídos”, concluye, no sin antes agradecer al pueblo argentino que no los olvida.

Daniel Suarez Malvinas 2 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Daniel Suárez.

La vergonzosa "desmalvinización"

Una vez finalizada la guerra -y hasta entrado los años 90- se produjo un triste y vergonzoso proceso de "desmalvinización" en Argentina.

"Yo volví de Malvinas el 7 de julio de 1982, y en el batallón nos dieron ropa de civil y nos hicieron volver a dedo a nuestras casas. Yo tenía 19 años y regresaba con un cierto orgullo. Pero, de repente, nos encontramos con mucho rechazo, pasamos a sentir vergüenza de tener que decir que estuvimos en la guerra. No conseguíamos trabajo, sumado a que muchos de nuestros compañeros de secundarios e estaban yendo de viaje de egresados, mientras que nosotros estábamos escondidos", recapitula Daniel Suárez, quien fue a la guerra como "colimba" que estaba completando el servicio militar.

A Suárez llegaron hasta a recomendarle que en el CV que confeccionaba a mano para intentar conseguir trabajo (de lo que sea) "ocultara" que había estado en Malvinas.

Malvinas Mario Olguín 4 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Mario Olguín.

Como conscripto, en 1982 Suárez fue asignado al batallón de Infantería. Su jefe superior fue el infante de Marina Pedro Edgardo Giachino, mendocino también y quien se convirtió en el primer argentino caído en Malvinas (cayó el mismo 2 de abril de 1982 durante la toma de la casa del gobernador británico en las islas).

"El 28 de marzo nos prepararon y embarcaron en el ARA Irizar, diciéndonos que partíamos rumbo al sur. Habíamos tenido maniobras, pero nos llamó la atención que aquel día nos enviaban con balas de verdad. Al principio creí que íbamos al Sur continental de Argentina, ante un inminente conflicto con Chile", recuerda Suárez.

Incluso, el maipucino recuerda la frase que le enunció el propio Giachino cuando, luego de que lo enviara a buscar una mochila, Suárez le preguntó hacia dónde se dirigían. "Ya te vas a enterar, vamos a hacer historia" fue la respuesta de su superior.

Recién el 31 de marzo, ya mar adentro, les confirmaron que el destino eran las Islas Malvinas; y allí recapituló la frase de su superior.

Suárez desembarcó en Malvinas, y cantó -con más orgullo y emoción que nunca- el Himno Nacional aquel 2 de abril de 1982, luego de la recuperación del archipiélago. Suárez también vio morir a Giachino a pocos metros.

"Las Malvinas son argentinas, son parte del territorio y eso jamás estuvo en duda, por lo que nosotros estábamos haciendo lo que había que hacer", recapitula.

Malvinas Mario Olguín 3 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Mario Olguín.

Durante el día del desembarco, junto a otros compañeros, Daniel Suárez repartió panfletos a los ciudadanos malvinenses (kelpers) para convencerlos de que también eran argentinos. Además, iban casa por casa buscando -alertas- a soldados británicos que pudieran haberse camuflado entre civiles.

También participó de la construcción de trincheras y cavó pozos de zorro ante el inminente desembarco británico, hasta que el 17 de abril le avisaron que regresaba a Punta Arenas (en territorio continental argentino). Su nueva misión era observar con atención los movimientos del lado chileno, donde ya había registros de helicópteros británicos volando por aquel territorio sin impedimentos y con destino a las islas.

"Nunca volví a las islas. Incluso, durante mucho tiempo no quise volver, porque me habían convencido de que había sido en vano todo lo que hicimos. Y, de pronto, me encontré en Maipú, en el museo, con otros muchachos con los que hablábamos el mismo idioma. Y siento que hoy se nos ha vuelto a escuchar, y apuntamos a recuperar un día las Malvinas", concluye.

Daniel Suarez Malvinas 3 Emoción patriota: cinco mendocinos que combatieron en Malvinas volverán a las islas luego de 44 años Gentileza: Daniel Suárez.

Daniel Carreras también viajará a Malvinas este año. Será también el primer retorno tras la guerra. El 28 de marzo de 1982, con 20 años, Carreras partió desde Puerto Belgrano (en el Cabo San Antonio) para llegar hasta las inmediaciones de las Malvinas.

El 2 de abril a las 2 de la mañana llegaron a las proximidades de la isla, mientras que cerca de las 6:30 fue el desembarco de las primeras tropas. Carreras permaneció en el apostadero naval hasta el 14 de junio –cuando se declaró el cese el fuego, mientras que luego pasó 10 días más como prisionero.

“Nunca volví a Malvinas y creo que esto va a ser cerrar el círculo”, describe al ser consultado sobre sus sensaciones ante el inminente regreso.