Veteranos argentinos y británicos de Malvinas alcanzaron la cumbre del Aconcagua por la paz

En un gesto de profunda carga simbólica y superación personal, un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas , compuesto por argentinos y británicos , logró hacer cumbre este martes en el cerro Aconcagua , la montaña más alta de Sudamérica.

La expedición, denominada "Aconcagua 2026 – Cumbre por la Paz" , reunió a excombatientes de entre 60 y 70 años con el objetivo de enviar un mensaje de paz al mundo y respaldar una acción humanitaria conjunta.

La travesía comenzó oficialmente el pasado 6 de enero con una ceremonia inaugural en el Parque Provincial Aconcagua . Tras días de un exigente ascenso donde cada participante avanzó a su propio ritmo, se confirmó que los expedicionarios alcanzaron los 6.960 metros sobre el nivel del mar, demostrando que es posible construir gestos de unión incluso después de haber vivido un conflicto bélico en primera persona.

Entre los montañistas se destacó la figura del suboficial mayor y veterano de guerra mendocino Ricardo Ezequiel González , de 64 años y oriundo de Uspallata. González realizó el ascenso acompañado por su hijo, Ezequiel, un detalle que reforzó el valor intergeneracional y el sentido de memoria de la travesía.

El origen de la iniciativa

El proyecto nació en abril de 2025, cuando Oscar Barrios, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, recibió una solicitud de apoyo para concretar este encuentro en la montaña. La idea central fue propiciar el diálogo entre antiguos adversarios, lejos de cualquier intención de modificar el pasado o saldar debates históricos inconclusos.

La Cumbre por la Paz se consolida así como un hito de reconciliación, demostrando que el respeto mutuo y el trabajo en equipo pueden transformar las heridas de la guerra en un mensaje de esperanza para un mundo sin violencia ni rencores.