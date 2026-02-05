El rescate de un nene de 2 años encerrado en un auto: los abuelos andaban de shopping

Un nene de 2 años fue rescatado a tiempo por la Policía luego de haber sido abandonado dentro de un auto por sus abuelos, que se fueron a realizar compras a un shopping de la localidad bonaerense de Pilar. El menor permaneció varios minutos encerrado, con las ventanillas cerradas y bajo el sol , por lo que debió recibir asistencia médica tras el operativo.

El episodio ocurrió en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat , donde personal policial fue alertado por testigos que advirtieron la presencia de una camioneta Renault Oroch de color bordó en cuyo interior se encontraba un niño solo, llorando y sin ningún adulto responsable a la vista , según informó el diario local Zona Norte.

Ante la gravedad de la situación, se montó de inmediato un operativo de emergencia. Los efectivos constataron que el menor llevaba más de 20 minutos dentro del vehículo, expuesto a altas temperaturas y sin ningún tipo de ventilación, lo que representaba un serio riesgo para su salud.

Mientras se intentaba ubicar a los responsables a través de los altoparlantes del centro comercial, sin obtener respuesta, los efectivos evaluaron que no podían seguir esperando.

Finalmente, un policía del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rompió una de las ventanillas del vehículo para poder abrir la puerta y rescatar al niño, que fue puesto a resguardo de inmediato. El video se hizo viral en las redes sociales y expuso el mal momento que atravesó el chico.

La víctima presentaba signos compatibles con una exposición prolongada al calor, por lo que se dio aviso al servicio de emergencias médicas. En el lugar fue atendido, hidratado y evaluado por personal sanitario, que determinó que se encontraba fuera de peligro, aunque con síntomas derivados del encierro.

Minutos después del rescate, y en medio de un clima de indignación entre las personas que presenciaron la escena, se acercaron al lugar un hombre de 44 años y una mujer de 45, quienes se identificaron como los abuelos del menor.

Según relataron, habían dejado al niño dentro del auto para ingresar al shopping a realizar compras y aseguraron que la demora fue mayor a la prevista.