Tragedia en Maipú: una mujer murió tras caer de una moto

Una mujer perdió la vida este sábado por la tarde tras caerse de una motocicleta en el departamento de Maipú. El accidente vial ocurrió alrededor de las 19:29 en la intersección de las calles Maza y Palma, en plena vía pública.

Según los primeros informes, por causas que aún se están investigando, la víctima habría caído de una motocicleta Bajaj negra y luego se golpeó con la calzada.

Testigos alertaron a las autoridades y personal de tránsito se hizo presente en el lugar, donde constataron que la mujer presentaba abundante sangrado y no tenía signos vitales.

Minutos después, arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó oficialmente el fallecimiento de la mujer.

La Comisaría 10° de Maipú se encuentra a cargo de la investigación, mientras que efectivos policiales trabajan en el sitio del hecho para determinar las causas del trágico episodio.

La identidad de la víctima no fue informada hasta el momento, y se aguarda un parte oficial con mayores detalles.