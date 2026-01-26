26 de enero de 2026 - 17:33

Tragedia en Las Heras: murió un ciclista de 78 años tras ser atropellado por un colectivo

Ocurrió este domingo por la noche. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, y murió horas después en el Hospital Central. Fue identificada como Juan Tello.

Ocurrió en las calles calles Independencia y Álvarez Condarco, en Las Heras.

Un hombre de 78 años murió este domingo como consecuencia de un accidente vial ocurrido en Las Heras, donde una bicicleta y un colectivo colisionaron en una esquina semaforizada. La víctima había sido internada en grave estado y falleció horas después en el Hospital Central.

El hecho ocurrió el viernes 25 de enero, alrededor de las 20.07, en la intersección de las calles Independencia y Álvarez Condarco, jurisdicción de la Comisaría 36°. En un llamado al 911 se alertó sobre un siniestro de tránsito, lo que motivó el desplazamiento de personal policial al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el siniestro involucraba a un colectivo interno 103, grupo 600, y a un ciclista que se encontraba tendido junto a la banquina en delicado estado de salud. Minutos después, una ambulancia del SEC asistió al hombre y se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave.

Debido a esto, fue trasladado al Hospital Central.

Cómo sucedió la tragedia

El parte policial determinó que el colectivo, conducido por un hombre de 36 años, circulaba por Álvarez Condarco de norte a sur con el semáforo habilitado. En tanto, el ciclista Juan Tello (78) avanzaba de oeste a este por calle Independencia cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo la colisión.

Producto del impacto, el ciclista perdió el dominio del rodado y cayó al suelo, golpeando su cabeza contra el asfalto. Este sábado, cerca de las 16, las autoridades del Hospital Central confirmaron el fallecimiento del hombre. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.

