Tragedia en Las Heras: murió un ciclista de 78 años tras ser atropellado por un colectivo

Ocurrió este domingo por la noche. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, y murió horas después en el Hospital Central. Fue identificada como Juan Tello.

Un hombre de 78 años murió este domingo como consecuencia de un accidente vial ocurrido en Las Heras, donde una bicicleta y un colectivo colisionaron en una esquina semaforizada. La víctima había sido internada en grave estado y falleció horas después en el Hospital Central.

El hecho ocurrió el viernes 25 de enero, alrededor de las 20.07, en la intersección de las calles Independencia y Álvarez Condarco, jurisdicción de la Comisaría 36°. En un llamado al 911 se alertó sobre un siniestro de tránsito, lo que motivó el desplazamiento de personal policial al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el siniestro involucraba a un colectivo interno 103, grupo 600, y a un ciclista que se encontraba tendido junto a la banquina en delicado estado de salud. Minutos después, una ambulancia del SEC asistió al hombre y se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave.

Debido a esto, fue trasladado al Hospital Central.

Cómo sucedió la tragedia El parte policial determinó que el colectivo, conducido por un hombre de 36 años, circulaba por Álvarez Condarco de norte a sur con el semáforo habilitado. En tanto, el ciclista Juan Tello (78) avanzaba de oeste a este por calle Independencia cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo la colisión.