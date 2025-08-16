16 de agosto de 2025 - 22:51

Tragedia en Chaco: un trabajador rural murió tras ser aplastado por su tractor

La víctima tenía 42 años y se encontraba realizando tareas de campo en un paraje rural llamado Las Breñas.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la mañana de este sábado, un lamentable hecho conmocionó a la comunidad rural de Las Breñas, en la provincia de Chaco. Un trabajador perdió la vida tras quedar atrapado bajo su propio tractor mientras realizaba tareas en el campo.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó cuando la Comisaría de Las Breñas recibió un llamado alertando sobre un posible accidente con desenlace fatal en una zona rural cercana.

Al llegar al sitio indicado, los efectivos confirmaron la gravedad del suceso: un tractor Fiat 700, color naranja, se encontraba volcado sobre una cuneta pluvial. Debajo del vehículo se hallaba el cuerpo sin vida del hombre de 42 años, identificado como Alfonso Campos residente del mismo paraje donde ocurrió el hecho.

Poco después, una ambulancia con personal médico llegó al lugar, quienes constataron el fallecimiento del hombre en el mismo sitio del accidente.

Según informó el medio local Diario Norte, Campos era un trabajador rural muy conocido y apreciado en la zona. En el momento del trágico episodio, se encontraba realizando labores con el tractor.

Tras el incidente, la Fiscalía N°2 de Charata ordenó la intervención del Gabinete Científico y de la División Bomberos, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

La noticia generó gran pesar entre los vecinos, quienes recordaron a Campos como una persona dedicada y profundamente vinculada a su comunidad. Mientras tanto, continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

