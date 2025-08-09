Gimnasia de Mendoza visita a Chaco For Ever: a que hora y por dónde verlo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza juega fuera de casa por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional.

La pelea por la punta de la Zona B de la Primera Nacional tiene a Gimnasia de Mendoza expectante. Con el objetivo de mantenerse en ese puesto de privilegio, los de Broggi visitan a Chaco For Ever este domingo desde las 16.30 horas.

El Lobo llega envalentonado a este encuentro, tras superar con mucha autoridad a Colón en el Cementerio de los Elefantes por 2 a 0, y a Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Legrotaglie. Sin demasiadas modificaciones respecto a la base que venía actuando, el DT encontró rápidamente la manera de mejorar el rendimiento.

Colón de Santa Fé - Gimnasia de Mendoza Colón de Santa Fé - Gimnasia de Mendoza Prensa Colón Por ese motivo, Gimnasia vuelve a ilusionarse con la chance de jugar otra vez por el ascenso a la máxima categoría, premio que se le negó en la última temporada. Pero antes de lograrlo deberá despegarse de su homónimo de Jujuy, con quién comparte la cima sin darle chances de relajarse.

En cuanto a la formación inicial, el entrenador Ariel Broggi plantearía los ingresos de Ignacio Antonio y Luciano Cingolani en lugar de Fermín Antonini y Jeremías Rodríguez Puch.

No será tarea fácil debido al rival de turno. Chaco For Ever está cuarto en la tabla a tres puntos del liderazgo, por lo que sueña con un triunfo que le permita alcanzar ese puesto. El elenco de Ricardo Pancaldo viene de superar a Central Norte en Salta por la mínima diferencia, y 2 a 1 a Almirante Brown en casa.