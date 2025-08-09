9 de agosto de 2025 - 16:01

Gimnasia de Mendoza visita a Chaco For Ever: a que hora y por dónde verlo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza juega fuera de casa por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional.

Gimnasia de Mendoza va por su tercer triunfo consecutivo

Foto:

Prensa GyE.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La pelea por la punta de la Zona B de la Primera Nacional tiene a Gimnasia de Mendoza expectante. Con el objetivo de mantenerse en ese puesto de privilegio, los de Broggi visitan a Chaco For Ever este domingo desde las 16.30 horas.

Gutiérrez Sport Club en crisis

Gutiérrez Sport Club fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y sigue sufriendo

Por Emanuel Cenci
El Globo y el Chacarero juegan por el Federal A 

Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

Por Emanuel Cenci

El Lobo llega envalentonado a este encuentro, tras superar con mucha autoridad a Colón en el Cementerio de los Elefantes por 2 a 0, y a Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Legrotaglie. Sin demasiadas modificaciones respecto a la base que venía actuando, el DT encontró rápidamente la manera de mejorar el rendimiento.

Colón de Santa Fé - Gimnasia de Mendoza
Por ese motivo, Gimnasia vuelve a ilusionarse con la chance de jugar otra vez por el ascenso a la máxima categoría, premio que se le negó en la última temporada. Pero antes de lograrlo deberá despegarse de su homónimo de Jujuy, con quién comparte la cima sin darle chances de relajarse.

En cuanto a la formación inicial, el entrenador Ariel Broggi plantearía los ingresos de Ignacio Antonio y Luciano Cingolani en lugar de Fermín Antonini y Jeremías Rodríguez Puch.

No será tarea fácil debido al rival de turno. Chaco For Ever está cuarto en la tabla a tres puntos del liderazgo, por lo que sueña con un triunfo que le permita alcanzar ese puesto. El elenco de Ricardo Pancaldo viene de superar a Central Norte en Salta por la mínima diferencia, y 2 a 1 a Almirante Brown en casa.

Imanol González
Imagol. Imanol González, el defensor del Lobo volvió a ser una de las figuras del equipo mendocino y autor del gol que le dio el triunfo al equipo dirigido por Ariel Broggi.

El adiestrador del elenco del Norte no haría modificaciones, confiando en los mismos intérpretes que vienen de triunfar el último partido, con la presencia del goleador Matías Romero como elemento importante. Cabe destacar que, durante la semana, el colombiano Jorge Zules y Tiago Chamorro peleaban palmo a palmo la titularidad, que finalmente seguiría siendo del cafetero.

Posibles formaciones de Chaco For Ever - Gimnasia de Mendoza:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Jorge Zules, Jonatan Fleita, Maximiliano Romero, Franco Perinciolo; Robertino Seratto, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo, Joaquín Mateo; Imanol Enríquez, Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Gimnasia: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Matías Recalde; Matías Muñoz, Ignacio Antonio; Brian Andrada, Luciano Cingolani, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Juan Alberto García

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Hora: 16.30

TV: TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas:

