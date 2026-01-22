22 de enero de 2026 - 10:21

Tiene prohibición de acercamiento, entró a la casa de su expareja e intentó agredirla: la mujer se defendió con un cuchillo

El agresor intentó escapar cuando llegó la policía pero fue detenido. Ocurrió en un domicilio ubicado en calle José María Godoy, de Las Heras.

Tiene prohibición de acercamiento, entró a la casa de su expareja e intentó agredirla

Tiene prohibición de acercamiento, entró a la casa de su expareja e intentó agredirla

Foto:

Imagen ilustrativa / AI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue aprehendido este jueves por la mañana en Las Heras, acusado de un hecho de violencia de género, pese a contar con una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente respecto de su expareja.

Leé además

 (Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes)

Dos chicos de 16 y 13 años viajaban en moto y chocaron en Las Heras: están graves

Por Redacción Policiales
Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Menor de 15 años fue aprehendido con un arma de fuego en Las Heras

Por Redacción Policiales

El procedimiento se concretó alrededor de las 7, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una situación de violencia en un domicilio ubicado en calle José María Godoy. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 16 constató que el sujeto habría ingresado por la fuerza a la vivienda y habría intentado agredir a la mujer.

Según informaron fuentes policiales, la víctima logró defenderse utilizando un cuchillo. Al advertir la presencia policial, el agresor intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido y aprehendido en el lugar.

El detenido presentaba una lesión en la zona del hombro, por lo que se solicitó la intervención de personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para su asistencia médica.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver la situación procesal del imputado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Barrio Cerro de La Capilla de Las Heras. Foto: Google Streeet. 

La estrangularon en su cama: el detenido por el crimen en Las Heras es la pareja de Rita, la mujer arrastrada en el zanjón de Los Ciruelos

Por Redacción Policiales
Celeste Manzur, la joven víctima de robo en Mar del Plata. 

Modelo mendocina vivió una aterradora experiencia en Mar del Plata: "Mientras nos robaban, se tomaron un fernet"

Por Redacción Policiales
Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 

Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito

Por Redacción Policiales
Estadounidense fue hallado en grave estado a 6000 m.s.n.m. en el Aconcagua

Estadounidense fue hallado en grave estado a 6000 m.s.n.m. en el Aconcagua: gran operativo para salvarlo

Por Redacción Policiales