Tiene prohibición de acercamiento, entró a la casa de su expareja e intentó agredirla: la mujer se defendió con un cuchillo

El agresor intentó escapar cuando llegó la policía pero fue detenido. Ocurrió en un domicilio ubicado en calle José María Godoy, de Las Heras.

Tiene prohibición de acercamiento, entró a la casa de su expareja e intentó agredirla

Un hombre fue aprehendido este jueves por la mañana en Las Heras, acusado de un hecho de violencia de género, pese a contar con una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente respecto de su expareja.

El procedimiento se concretó alrededor de las 7, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una situación de violencia en un domicilio ubicado en calle José María Godoy. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 16 constató que el sujeto habría ingresado por la fuerza a la vivienda y habría intentado agredir a la mujer.

Según informaron fuentes policiales, la víctima logró defenderse utilizando un cuchillo. Al advertir la presencia policial, el agresor intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido y aprehendido en el lugar.

El detenido presentaba una lesión en la zona del hombro, por lo que se solicitó la intervención de personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para su asistencia médica.