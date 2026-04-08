Tiene 17 años, entró con un revólver cargado al colegio y lo detuvieron en plena clase

Cuando aún sigue la conmoción por el tiroteo fatal en Santa Fe , un episodio de extrema tensión se vivió este martes en Colegio El Salvador, en San Miguel de Tucumán , donde un estudiante de 17 años ingresó con un arma de fuego y fue reducido antes de que la situación escalara .

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No hubo heridos, pero el hecho encendió alarmas en la comunidad educativa.

Todo ocurrió este martes dentro de un aula del turno tarde, cuando un grupo de albañiles que trabajaba en una obra dentro del establecimiento advirtió que el adolescente tenía un revólver y dio aviso inmediato a las autoridades.

A partir de esa alerta, se activó el protocolo de emergencia: el aula fue desalojada y el joven quedó bajo supervisión hasta la llegada de la policía.

Minutos después, efectivos ingresaron al colegio y lograron reducir al alumno sin que se produjeran incidentes mayores. Durante el procedimiento, secuestraron el arma, un revólver cargado con seis balas que el chico de 17 años llevaba oculto en su mochila.

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Según trascendió, el padre del menor se presentó en la institución y aseguró que el arma había llegado a manos del joven a través de un familiar, en particular, su hermano. La investigación ahora busca determinar el origen del arma y las circunstancias en las que fue entregada, además de las razones detrás de la acción.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la rápida intervención que evitó una tragedia y advirtió que se reforzarán los controles en escuelas.

También señaló que, más allá de la responsabilidad del menor, podrían derivarse consecuencias legales para los adultos que facilitaron el acceso al arma.

“Un arma cargada es un revólver que, al activarse, dispara y mata”, recordó el funcionario provincial, según el medio local Contexto.