Ocurrió en la Escuela Alberdi. Una docente descubrió que un niño ocultaba una pistola de aire comprimido en su mochila. El hecho generó pánico entre los padres.

Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela.

La provincia de Santa Fe volvió a ser escenario de un preocupante episodio de violencia escolar. Apenas siete días después del asesinato de Ian Cabrera (13) en San Cristóbal, este lunes, en ciudad de Rafaela, un alumno de nivel primario ingresó a clases con un arma.

El incidente tuvo lugar en la Escuela Alberdi, ubicada en la calle Sarmiento al 200. Según informaron testigos al medio Aire de Santa Fe, una docente advirtió una actitud sospechosa en uno de los alumnos y, al revisar sus pertenencias, descubrió que escondía una pistola en su mochila.

Tras detectarse el arma, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad y dieron aviso a la Policía. Los agentes que asistieron al lugar confirmaron que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas. El arma contaba con su cargador, pero en ese momento sin municiones.

escuela alberdi Policías frente a la Escuela Alberdi de Rafaela en Santa Fe. El Litoral De acuerdo con el testimonio de otros padres, el progenitor del menor involucrado reconoció la propiedad del objeto: "El padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto", relató Jorge, padre de una alumna de la institución.

Miedo en las aulas de Santa Fe El hecho no es aislado. Hace poco, Rafaela fue el epicentro de una serie de amenazas virales sobre presuntas matanzas escolares, que ya derivaron en la detención de un adolescente en la localidad vecina de Sunchales.

La preocupación de las familias es total. "Nuestra hija de 8 años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", lamentó un padre. Aunque el colegio cuenta con guardia policial, una gran cantidad de padres decidió no enviar a sus hijos a clases este martes.