7 de abril de 2026 - 12:52

Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela

Ocurrió en la Escuela Alberdi. Una docente descubrió que un niño ocultaba una pistola de aire comprimido en su mochila. El hecho generó pánico entre los padres.

Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela.

Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

La escuela N° 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal (Santa Fe), fue escenario de una tragedia: un adolescente de 15 años mató a tiros a un compañero

Qué se sabe del asesino de 15 años en Santa Fe: la trama familiar, su tratamiento y relatos de bullying

Por Redacción Policiales
El adolescente que mató a su compañero en San Cristóbal fue declarado no punible

Crimen en Santa Fe: el menor fue declarado no punible y continuará alojado en un insitituto de menores

Por Redacción Policiales

El incidente tuvo lugar en la Escuela Alberdi, ubicada en la calle Sarmiento al 200. Según informaron testigos al medio Aire de Santa Fe, una docente advirtió una actitud sospechosa en uno de los alumnos y, al revisar sus pertenencias, descubrió que escondía una pistola en su mochila.

Tras detectarse el arma, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad y dieron aviso a la Policía. Los agentes que asistieron al lugar confirmaron que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4.5, accionada a gas. El arma contaba con su cargador, pero en ese momento sin municiones.

escuela alberdi
Policías frente a la Escuela Alberdi de Rafaela en Santa Fe.

Policías frente a la Escuela Alberdi de Rafaela en Santa Fe.

De acuerdo con el testimonio de otros padres, el progenitor del menor involucrado reconoció la propiedad del objeto: "El padre confirmó que el arma es de él, que estaba guardada en un placard y en un lugar alto", relató Jorge, padre de una alumna de la institución.

Miedo en las aulas de Santa Fe

El hecho no es aislado. Hace poco, Rafaela fue el epicentro de una serie de amenazas virales sobre presuntas matanzas escolares, que ya derivaron en la detención de un adolescente en la localidad vecina de Sunchales.

La preocupación de las familias es total. "Nuestra hija de 8 años también manifiesta una preocupación e inquietud ante esto. Nos contaba que desde que pasó lo de San Cristóbal mira los ventanales y puertas para ver dónde puede escaparse. Le tuve que explicar que ante algo se tire al piso y es una escuela del nivel primario. Es doloroso y preocupante", lamentó un padre.

Aunque el colegio cuenta con guardia policial, una gran cantidad de padres decidió no enviar a sus hijos a clases este martes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre asesinó a su mujer, a una de sus perritas y luego se quitó la vida | Imagen ilustrativa

Una investigadora del Conicet fue asesinada de ocho tiros por su pareja en Santa Fe

El adolescente que mató en San Cristóbal había sido elegido como el mejor compañero.

El adolescente que mató a un alumno en San Cristóbal había sido elegido como el "mejor compañero"

Falleció el padre Nicolás Benítez tras descompensarse en plena misa.

Conmoción en Santa Fe: murió un sacerdote de 40 años durante la misa de Domingo de Ramos

Tirador de San Cristóbal: sus posteos de masacres escolares y el entorno que lo idolatra

Los escalofriantes posteos del tirador de San Cristóbal previos a la masacre y los mensajes que lo "idolatran"