Testimonio clave en el juicio contra Alperovich por abuso sexual: la abuela de la víctima dijo que “había mucha corrupción”

En el marco del juicio contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich por abuso sexual, la abuela de la joven denunciante reveló detalles que complican al político. Según trascendió, la mujer testificó que no le gustaba el ambiente que rodeaba al tres veces gobernador porque “había mucha corrupción”, y recordó haberse “sorprendido” cuando su nieta le contó sobre lo sucedido.

Ana María Navarro, la abuela de la joven, recordó que un día se cruzó a la mujer de Alperovich en el Aeropuerto de Tucumán, Beatriz Rojkés, y ésta le comentó el hecho que su nieta estuviera trabajando con ellos y que era “divina”, informó Noticias Argentinas.

“Al día siguiente, me tocó la puerta del departamento y me dijo me fui del trabajo, por abuso sexual de parte de él”, recordó la mujer cuyo marido era una suerte de tío de Alperovich.

Alperovich siguió la declaración por Zoom y la Fiscalía a cargo de Sandro Abraldes empezó a pedirle detalles de la relación laboral entre su nieta y Alperovich, puesto que ella trabajó como asesora y secretaria entre 2017 y 2018.

Según la abuela, cuando Alperovich vio a su nieta le preguntó a su secretario “¿Quién es esa chica?” y ahí es cuando se percató que era la hija de su primo.

José Alperovich enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de hasta 15 años de prisión.

“Le dijo a su secretario que él quería llevársela a trabajar con él, y F. lo vio con muchísimo agrado porque sintió que iba a aprender, estaba contenta”, relató.

Sin embargo, Ana recordó que su nieta, a poco de comenzar a trabajar, “estaba mal” con un descenso de peso de unos diez kilos y “estaba todo el día trabajando” y por eso la veían “sin vida”.

Al contarle su nieta que Alperovich había abusado sexualmente de ella, la abuela dijo haberse “sorprendido”. “No podía creer que esa persona que para mi marido era un hijo más, se haya olvidado que F. era la nieta del hombre que él quería como padre”, dijo.

La mujer dijo que su nieta le contó de algunas situaciones de abuso sexual que sufrió de parte de Alperovich en el auto donde se trasladaban en Tucumán y también de una ocasión en la que viajaron juntos a Puerto Madero.

También recordó que su nieta le dijo que iba a denunciarlo a Alperovich ante la Justicia: “Tengo que sacar esta mierda que tengo adentro”, le comentó.