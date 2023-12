Tensión en Godoy Cruz: fue a la casa de su ex y amenazó con matarse delante de sus ex suegros

En la madrugada de este martes, personal de grupos especializados tuvo que activar un protocolo de actuación porque un hombre de 38 años fue hasta la casa de sus ex suegros en Godoy Cruz a reclamar por su hija menor que tiene con la hija de ambos y como la mujer no estaba, amenazó con quitarse la vida.

Según informaron, el hombre que inició esta alteración de orden sería un penitenciario cesanteado hace algún tiempo. El hombre llegó hasta el domicilio donde vive su ex mujer y madre de su hija, en Montes de Oca de Godoy Cruz, y fue atendido por sus ex suegros, quienes le dijeron que no estaba en la casa.

En ese momento, el hombre, de 38 años, empezó a ponerse muy violento ya que fue a reclamar un solución a la desavenencia conyugal y que su ex le se reestablezca el contacto con una hija menor que ambos tienen en común. Ante esta situación, los padres de su ex llamaron al 911.

Lo cierto es que todo fue creciendo en intensidad cuando llegó la Policía al lugar y el sujeto en cuestión extrajo un arma blanca amenazando con quitarse la vida si los efectivos no se retiraban. Fue allí que se activó el protocolo de actuación del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (G.R.I.S.), quien empezó a negociar con el hombre.

De acuerdo a lo informado, el negociador del GRIS, conjuntamente con el equipo táctico de esa fuera especial, procedieran con su intervención en este tipo de hecho que se producen en Mendoza y al verse rodeado, el agresor desistió de su postura y se puso a disposición de las autoridades.

Además de un arma blanca, el hombre también le entregó a los efectivos de seguridad una réplica de arma de fuego, tipo juguete, que había llevado hasta la casa de su ex pareja.

En este hecho de crisis y violencia, que afortunadamente no pasó a mayores, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.