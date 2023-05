Tenía 18 años e iba a un baby shower, pero la interceptaron, abusaron y asesinaron: uno de los prófugos fue detenido

En las últimas horas, un hombre de 30 años fue detenido tras ser acusado de haber participado en la violación en grupo y femicidio de María Rosa Ferreira, un crimen que ocurrió el año pasado. La joven, de 18 años, trabajaba como cartonera en el barrio “El Roll” de Alejandro Korn.

El hecho sucedió en abril de 2022, cuando María Rosa salió de su casa para ir a un “baby shower” al que nunca llegó. Según trascendió, la joven fue interceptada en el camino por un grupo de sujetos que la llevó hasta un depósito de chatarra de Guernica, donde la atacaron sexualmente y la asesinaron.

Movilización por el crimen de María Rosa a los pocos días de su asesinato. Foto Archivo: Indymedia

Luego de estar varios días desaparecida, el cuerpo de María Rosa fue encontrado el 9 de abril en la caja de una camioneta del galpón ubicado sobre la calle Guatemala al 32. La autopsia determinó que la habían drogado, violado y estrangulado.

El crimen conmocionó a los habitantes de la zona, lo que derivó en numerosas marchas convocadas por la familia de la víctima para pedir justicia. Los investigadores lograron identificar a uno de los sospechosos gracias al video de una cámara de seguridad, por lo que el 2 de mayo de 2022 se ordenó su detención.

Redondo enfrentará cargos por abuso sexual seguido de muerte. Foto: NOVA Bonaerense

El sujeto estuvo prófugo de la Justicia durante poco más de un año, hasta que finalmente fue capturado. El procedimiento fue realizado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), en el cruce de las rutas provinciales 6 y 53.

Bajo la imputación por el delito de “Abuso sexual seguido de muerte”, el detenido fue identificado como Abel David Arredondo, de 30 años. La causa es investigada por la fiscal Karina Fabiana Guyot, de la Unidad Funcional N° 2, y los miembros del Juzgado de Garantías N° 8.

“Estoy viviendo en una pesadilla que es eterna”, manifestó poco después del crimen Paola, la mamá de la víctima, en diálogo con Crónica, y agregó: “El viernes 8 de abril mi hija me pide permiso para ir a un cumpleaños. Se va a las siete y media de la tarde. Me dijo que a la una me llamaba para que la fuera a buscar. Ella no era una piba que saliera todas las noches, no fumaba, no tomaba, no se drogaba. Lo único que hacía era trabajar con el carro”.

