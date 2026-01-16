Susto y gran operativo por el derrumbe del techo de un local comercial de Godoy Cruz

El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 horas en un local comercial ubicado en calle Paso de los Andes 2099, esquina Paraguay.

Un derrumbe de techo se registró este jueves por la noche en un local comercial ubicado en calle Paso de los Andes 2099, esquina Paraguay, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre el colapso de la estructura por causas que aún se desconocen. De inmediato intervino personal del Centro de Operaciones de Emergencias (CEO), que dio aviso a Defensa Civil de Godoy Cruz y desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios del departamento.

En el lugar también trabajó una cuadrilla de Defensa Civil para evaluar los daños y garantizar la seguridad de la zona. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del derrumbe.