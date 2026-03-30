30 de marzo de 2026 - 15:00

Susto en pleno Centro: un camión cayó al canal de San Martín y Morón

El hecho ocurrió cerca de las 14:23.

Un camión cayó al canal de San Martín y Morón

Un camión cayó al canal de San Martín y Morón

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un impactante accidente se registró esta tarde en Ciudad, cuando un camión terminó dentro de un canal tras un siniestro vial.

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El hecho ocurrió cerca de las 14:23 en la intersección de San Martín y Morón. Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el accidente, indicando que un vehículo de gran porte había caído al interior del canal.

A través de las cámaras de seguridad se logró visualizar al camión con un contenedor en su interior ya dentro del cauce.

Al arribar personal policial y de emergencias al lugar, constataron que el chofer había logrado salir por sus propios medios del habitáculo, sin quedar atrapado.

Por el momento no se informaron lesiones de gravedad, mientras que se trabaja en el lugar para determinar las causas del hecho y retirar el vehículo.

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