Susto e incendio en varias oficinas de la Municipalidad de Guaymallén

Oficinas de la Municipalidad de Guaymallén fueron alcanzadas esta madrugada por un incendio , aunque sin lamentar heridos.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de este martes. Según informaron a Los Andes desde el municipio, las llamas afectaron "una parte del tercer piso", donde funciona el Data Center y hay un depósito del área de compras y suministros , que tenía mayormente papelería.

Si bien el fuego ya fue sofocado, todavía esperaban las pericias correspondientes y así evaluar pérdidas y la causa.

Debido a la hora del siniestro, no había personas presentes en el edificio ubicado sobre calle Libertad, en Villa Nueva .

Uno a uno, los trabajadores que llegaban esta mañana para cumplir sus tareas se encontraron con una cinta en el ingreso y el trabajo de efectivos de Bomberos y Defensa Civil.

El comunicado de la Municipalidad: "Atención restringida, sin sistema"

Durante este martes, habrá "atención restringida" en el edificio municipal de Guaymallén a raíz de las tareas posteriores al incendio y las pericias técnicas.

"Las dependencias externas no contarán con sistema, por lo que funcionarán con guardias mínimas", aclararon.

"Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión", dijeron.