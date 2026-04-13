13 de abril de 2026 - 16:38

Fuerte incendio en un depósito de Guaymallén: alcanzó varios pallets y provocó derrumbes

Ocurrió en la calle Solari al 9000, en una empresa dedicada a la fabricación de botellas exclusivas para bodegas.

Incendio en Guaymallén.

Incendio en Guaymallén.

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Seguridad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave incendio se desató este lunes por la mañana en un galpón de Guaymallén y generó un importante despliegue de bomberos. El fuego afectó parte de la estructura y provocó daños materiales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10 en un depósito ubicado sobre calle Solari al 9000, perteneciente a una empresa dedicada a la fabricación de botellas para bodegas. Tras un aviso, personal policial llegó al lugar y constató la situación.

Al arribar al lugar, se verificó que el foco ígneo se concentraba en la parte posterior del galpón, donde alcanzó una serie de pallets. En total, había nueve filas y al menos cuatro quedaron completamente destruidas por las llamas.

Incendio en Guaymallén.
Incendio en Guaymallén.

Incendio en Guaymallén.

Además, como consecuencia del avance del fuego, se produjo el derrumbe de algunas estructuras cercanas dentro del predio. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central, con apoyo hídrico adicional y la colaboración de personal de Godoy Cruz.

Los equipos intervinieron con tres frentes de ataque, permitiendo contener la propagación del incendio y evitar que afectara al resto del depósito. Una vez controladas las llamas, se iniciaron tareas de enfriamiento para prevenir posibles reactivaciones del fuego.

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