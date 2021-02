“Sos mía o de nadie”: los mensajes que envió el femicida de Guadalupe antes de asesinarla

La expareja de Guadalupe Curual, la joven asesinada a puñaladas en Villa La Angostura, le había enviado mensajes amenazantes donde le advirtió que “la iba a matar a ella y a quien la esté acompañando”.

“En las últimas 48 horas la amedrentó con mensajes de WhatsApp y llamados” y le dijo que “la iba a matar”, contó a Télam Valeria Navarro, hermana de una amiga con la que Guadalupe y su hija vivían, al referirse al acusado Bautista Quintriqueo.

La hermana de Valeria era amiga de Guadalupe desde hacía varios años y desde hace cuatro meses cuidaba a la bebé de la joven. La mujer aseguró que su hermana le propuso a Guadalupe irse a vivir con ella debido a las reiteradas amenazas y hostigamiento que sufría por parte de Quintriqueo.

“El asesino estaba en Villa Traful y le dijo que cuando regresara la iba a matar, que si no era de él no iba a ser de nadie”, sostuvo. Según su testimonio, el femicida le decía: “Sos mía, no vas a ser de nadie más, yo te voy a matar, te voy a hacer pagar todas”.

Navarro relató que 15 minutos antes del trágico desenlace, su hermana y Guadalupe habían dejado a la bebé en la casa de su madre. “Fue tremendo, la degolló en pleno centro de Villa La Angostura”, enfatizó.

Según expresó, Guadalupe y Quintriqueo eran pareja hasta que hace un mes ella decidió separarse por la violencia que el hombre ejercía sobre ella. “Desde que se separó, él no paraba de hostigarla. Tenía seis denuncias por amenazas y una perimetral”, sostuvo Navarro.

La mujer afirmó que “la burocracia del sistema nos deja sin Guadalupe y una mujer menos cada 24 horas. La lucha sigue y la memoria de ‘Guada’ la honraremos en cada movilización de pedido de justicia”.

Valeria añadió que “si bien los fiscales niegan tres de esas denuncias, ella no paró nunca de hacer la denuncia porque la situación era cada vez más violenta con este asesino”.

“Las últimas 48 horas fueron el relato claro de lo que iba a ser y ella se abrazó mucho a sus amigos después de tantas denuncias y teniendo la perimetral, (pero) lamentablemente las instituciones no respondieron al pedido de ayuda y a socorrerla y hoy tenemos que lamentar que ella no esté y su hija no tenga a su mamá”, concluyó.